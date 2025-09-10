https://ria.ru/20250910/shakhty-2040827795.html
Убыточные шахты в Донбассе стараются сохранить, заявил Чертков
2025-09-10T05:45:00+03:00
донбасс
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Убыточные шахты в Донбассе не закрывают, а стараются сохранить, передавая в государственное управление, чтобы потом передать инвестору для разработки, сообщил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. "Убыточные (шахты - ред.) мы переводим в государственное управление, и в этой шахте не добывают, но она как бы в режиме, как вам сказать, такой подготовки. Мы делаем не для того, чтобы просто остановить - а это самое простое дело, - мы поддерживаем шахту в нормальном состоянии для того, чтобы, когда инвестор придет, и мы эти шахты им отдали. Есть очень хорошие шахты с хорошими пластами, и коксовых углей очень много для металлургии, поэтому нам есть чем поделиться с инвесторами. Но я думаю, сейчас пока не время, как мы говорим, когда рынок проседает, то это окно возможности. … То есть если инвестор думает о завтрашнем дне, он должен сегодня уже принять решение для того, чтобы завтра быть на пике бизнеса, на пике цены", - сказал Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
