Сенатор высказался о протестах во Франции
Джабаров: Франция переживает тяжелейший кризис
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Протесты во Франции показывают, что европорядок, основанный на правилах Евросоюза, начинает сбоить, страна переживает тяжелейший кризис, считает сенатор Владимир Джабаров.
"Пример Франции показывает, как схема поддержания нового европейского порядка, основанного на правилах Брюсселя, начинает сбоить... Франция переживает тяжелейший кризис. Среди проблем - высокий уровень уличной преступности, бесконтрольная миграция, недостаток представителей правоохранительных органов", - написал сенатор в своем Telegram-канале
По его словам, массовые протесты во французских городах, забастовки железнодорожников, акции протеста учащихся старших классов и университетов вкупе с падением рейтинга президента Франции Эммануэля Макрона до минимальных значений напоминают ситуацию с прошлогодними летними антимигрантскими выступлениями в Англии, где в последние годы наблюдается относительно частая смена премьеров.
Парламентарий считает, что увлекшийся самолюбованием и русофобией Макрон совсем упустил события, которые происходят у него дома.
"Он окружил себя сторонниками конфликта с нашей страной. Таковыми были премьеры-русофобы Габриэль Атталь и Франсуа Байру. Таков и новый премьер-министр Франции: верный сторонник Макрона и знатный русофоб (Себастьян) Лекорню", - написал законодатель.
Джабаров подчеркнул, что мнение французов, в том числе относительно внешнеполитического курса, для Макрона ничего не значит.
"Между тем большинство граждан Франции голосовали за "Национальное объединение" и за коалицию левых сил, которые выступают против конфликта с Россией", - заключил он.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей.
В июле бывший тогда премьером Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.