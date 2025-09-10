https://ria.ru/20250910/senator-2041070757.html

Сенатор высказался о протестах во Франции

Сенатор высказался о протестах во Франции - РИА Новости, 10.09.2025

Сенатор высказался о протестах во Франции

Протесты во Франции показывают, что европорядок, основанный на правилах Евросоюза, начинает сбоить, страна переживает тяжелейший кризис, считает сенатор... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T22:50:00+03:00

2025-09-10T22:50:00+03:00

2025-09-10T22:50:00+03:00

в мире

франция

брюссель

англия

эммануэль макрон

владимир джабаров

франсуа байру

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Протесты во Франции показывают, что европорядок, основанный на правилах Евросоюза, начинает сбоить, страна переживает тяжелейший кризис, считает сенатор Владимир Джабаров. "Пример Франции показывает, как схема поддержания нового европейского порядка, основанного на правилах Брюсселя, начинает сбоить... Франция переживает тяжелейший кризис. Среди проблем - высокий уровень уличной преступности, бесконтрольная миграция, недостаток представителей правоохранительных органов", - написал сенатор в своем Telegram-канале По его словам, массовые протесты во французских городах, забастовки железнодорожников, акции протеста учащихся старших классов и университетов вкупе с падением рейтинга президента Франции Эммануэля Макрона до минимальных значений напоминают ситуацию с прошлогодними летними антимигрантскими выступлениями в Англии, где в последние годы наблюдается относительно частая смена премьеров. "Нечто подобное происходит и в Германии, где большинство граждан недовольны работой канцлера (Фридриха) Мерца, втягивающего страну в противостояние с Россией", - отметил Джабаров. Парламентарий считает, что увлекшийся самолюбованием и русофобией Макрон совсем упустил события, которые происходят у него дома. "Он окружил себя сторонниками конфликта с нашей страной. Таковыми были премьеры-русофобы Габриэль Атталь и Франсуа Байру. Таков и новый премьер-министр Франции: верный сторонник Макрона и знатный русофоб (Себастьян) Лекорню", - написал законодатель. Джабаров подчеркнул, что мнение французов, в том числе относительно внешнеполитического курса, для Макрона ничего не значит. "Между тем большинство граждан Франции голосовали за "Национальное объединение" и за коалицию левых сил, которые выступают против конфликта с Россией", - заключил он. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей. В июле бывший тогда премьером Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

https://ria.ru/20250910/frantsija-2041056085.html

https://ria.ru/20250910/frantsija-2041053982.html

https://ria.ru/20250910/parizh-2041070340.html

франция

брюссель

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, брюссель, англия, эммануэль макрон, владимир джабаров, франсуа байру