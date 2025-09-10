Рейтинг@Mail.ru
Сенатор высказался о протестах во Франции - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/senator-2041070757.html
Сенатор высказался о протестах во Франции
Сенатор высказался о протестах во Франции - РИА Новости, 10.09.2025
Сенатор высказался о протестах во Франции
Протесты во Франции показывают, что европорядок, основанный на правилах Евросоюза, начинает сбоить, страна переживает тяжелейший кризис, считает сенатор... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T22:50:00+03:00
2025-09-10T22:50:00+03:00
в мире
франция
брюссель
англия
эммануэль макрон
владимир джабаров
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Протесты во Франции показывают, что европорядок, основанный на правилах Евросоюза, начинает сбоить, страна переживает тяжелейший кризис, считает сенатор Владимир Джабаров. "Пример Франции показывает, как схема поддержания нового европейского порядка, основанного на правилах Брюсселя, начинает сбоить... Франция переживает тяжелейший кризис. Среди проблем - высокий уровень уличной преступности, бесконтрольная миграция, недостаток представителей правоохранительных органов", - написал сенатор в своем Telegram-канале По его словам, массовые протесты во французских городах, забастовки железнодорожников, акции протеста учащихся старших классов и университетов вкупе с падением рейтинга президента Франции Эммануэля Макрона до минимальных значений напоминают ситуацию с прошлогодними летними антимигрантскими выступлениями в Англии, где в последние годы наблюдается относительно частая смена премьеров. "Нечто подобное происходит и в Германии, где большинство граждан недовольны работой канцлера (Фридриха) Мерца, втягивающего страну в противостояние с Россией", - отметил Джабаров. Парламентарий считает, что увлекшийся самолюбованием и русофобией Макрон совсем упустил события, которые происходят у него дома. "Он окружил себя сторонниками конфликта с нашей страной. Таковыми были премьеры-русофобы Габриэль Атталь и Франсуа Байру. Таков и новый премьер-министр Франции: верный сторонник Макрона и знатный русофоб (Себастьян) Лекорню", - написал законодатель. Джабаров подчеркнул, что мнение французов, в том числе относительно внешнеполитического курса, для Макрона ничего не значит. "Между тем большинство граждан Франции голосовали за "Национальное объединение" и за коалицию левых сил, которые выступают против конфликта с Россией", - заключил он. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей. В июле бывший тогда премьером Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
https://ria.ru/20250910/frantsija-2041056085.html
https://ria.ru/20250910/frantsija-2041053982.html
https://ria.ru/20250910/parizh-2041070340.html
франция
брюссель
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_25c30991dec56764b2a168918750e789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, брюссель, англия, эммануэль макрон, владимир джабаров, франсуа байру
В мире, Франция, Брюссель, Англия, Эммануэль Макрон, Владимир Джабаров, Франсуа Байру
Сенатор высказался о протестах во Франции

Джабаров: Франция переживает тяжелейший кризис

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Протесты во Франции показывают, что европорядок, основанный на правилах Евросоюза, начинает сбоить, страна переживает тяжелейший кризис, считает сенатор Владимир Джабаров.
"Пример Франции показывает, как схема поддержания нового европейского порядка, основанного на правилах Брюсселя, начинает сбоить... Франция переживает тяжелейший кризис. Среди проблем - высокий уровень уличной преступности, бесконтрольная миграция, недостаток представителей правоохранительных органов", - написал сенатор в своем Telegram-канале
Беспорядки - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Число задержанных на протестах во Франции достигло 473
Вчера, 20:30
По его словам, массовые протесты во французских городах, забастовки железнодорожников, акции протеста учащихся старших классов и университетов вкупе с падением рейтинга президента Франции Эммануэля Макрона до минимальных значений напоминают ситуацию с прошлогодними летними антимигрантскими выступлениями в Англии, где в последние годы наблюдается относительно частая смена премьеров.
"Нечто подобное происходит и в Германии, где большинство граждан недовольны работой канцлера (Фридриха) Мерца, втягивающего страну в противостояние с Россией", - отметил Джабаров.
Парламентарий считает, что увлекшийся самолюбованием и русофобией Макрон совсем упустил события, которые происходят у него дома.
"Он окружил себя сторонниками конфликта с нашей страной. Таковыми были премьеры-русофобы Габриэль Атталь и Франсуа Байру. Таков и новый премьер-министр Франции: верный сторонник Макрона и знатный русофоб (Себастьян) Лекорню", - написал законодатель.
Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Во Франции заявили о растущем разрыве между богатыми и бедными
Вчера, 20:14
Джабаров подчеркнул, что мнение французов, в том числе относительно внешнеполитического курса, для Макрона ничего не значит.
"Между тем большинство граждан Франции голосовали за "Национальное объединение" и за коалицию левых сил, которые выступают против конфликта с Россией", - заключил он.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей.
В июле бывший тогда премьером Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
Протесты во Франции из-за мер жесткой экономии - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В центре Парижа начались столкновения между протестующими и силовиками
Вчера, 22:46
 
В миреФранцияБрюссельАнглияЭммануэль МакронВладимир ДжабаровФрансуа Байру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала