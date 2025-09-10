https://ria.ru/20250910/sbu-2040912123.html

СБУ обвинила чиновника НАБУ в сокрытии квартиры за 100 тысяч долларов

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду, что заместитель руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) приобрел за 100 тысяч долларов квартиру в Ужгороде и не указал это в налоговой декларации. "Служба безопасности Украины, офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ на уголовном правонарушении. По материалам дела, фигурант пытался скрыть недвижимость…, зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации. Как установило расследование, в декабре 2023 года семья чиновника бюро приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода, стоимостью почти 100 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, чтобы скрыть свою причастность к этой недвижимости, чиновник НАБУ и его жена, фамилии которых не называются, решили оформить право собственности на мать своей близкой знакомой. Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник не указал эту недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную. При этом лицо, на которое была оформлена недвижимость, оплату за пользование жильем не получало. Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции". Позднее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что речь идет о заместителе руководителя одного из подразделений детективов НАБУ Виталии Тебекине.В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ. В сентябре директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ - по его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины также заявил, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

