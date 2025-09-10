https://ria.ru/20250910/sana-2041042098.html
Источник: число погибших при израильских ударах по Сане возросло до восьми
Источник: число погибших при израильских ударах по Сане возросло до восьми - РИА Новости, 10.09.2025
Источник: число погибших при израильских ударах по Сане возросло до восьми
Число погибших при авиаударе Израиля по одному из управлений Министерства обороны правительства хуситов возросло до восьми, ранены не менее 12, рассказал РИА... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T18:43:00+03:00
2025-09-10T18:43:00+03:00
2025-09-10T19:34:00+03:00
КАИР, 10 сен — РИА Новости. Число погибших при авиаударе Израиля по одному из управлений Министерства обороны правительства хуситов возросло до восьми, ранены не менее 12, рассказал РИА Новости источник в местных органах власти."Число погибших в результате израильского авиаудара по офису управления морального руководства (Министерства обороны. — Прим. ред.) в Сане возросло до восьми человек", — уточнил собеседник агентства.Кроме того, 12 человек получили ранения, среди них журналисты — как мужчины, так и женщины, добавил источник.В свою очередь, Министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситы) на подконтрольных ему территориях объявило в эфире телеканала Al Masirah, что из-за израильских ударов по Сане и провинции Джауф погибли девять человек, 118 получили ранения.Хуситы и ЦАХАЛ регулярно атакуют объекты друг друга после начала военной операции Израиля в секторе Газа.
Источник: число погибших при израильских ударах по Сане возросло до восьми
