18:43 10.09.2025 (обновлено: 19:34 10.09.2025)
Источник: число погибших при израильских ударах по Сане возросло до восьми
Источник: число погибших при израильских ударах по Сане возросло до восьми
КАИР, 10 сен — РИА Новости. Число погибших при авиаударе Израиля по одному из управлений Министерства обороны правительства хуситов возросло до восьми, ранены не менее 12, рассказал РИА Новости источник в местных органах власти.&quot;Число погибших в результате израильского авиаудара по офису управления морального руководства (Министерства обороны. — Прим. ред.) в Сане возросло до восьми человек&quot;, — уточнил собеседник агентства.Кроме того, 12 человек получили ранения, среди них журналисты — как мужчины, так и женщины, добавил источник.В свою очередь, Министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситы) на подконтрольных ему территориях объявило в эфире телеканала Al Masirah, что из-за израильских ударов по Сане и провинции Джауф погибли девять человек, 118 получили ранения.Хуситы и ЦАХАЛ регулярно атакуют объекты друг друга после начала военной операции Израиля в секторе Газа.
КАИР, 10 сен — РИА Новости. Число погибших при авиаударе Израиля по одному из управлений Министерства обороны правительства хуситов возросло до восьми, ранены не менее 12, рассказал РИА Новости источник в местных органах власти.
"Число погибших в результате израильского авиаудара по офису управления морального руководства (Министерства обороны. — Прим. ред.) в Сане возросло до восьми человек", — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, 12 человек получили ранения, среди них журналисты — как мужчины, так и женщины, добавил источник.
В свою очередь, Министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситы) на подконтрольных ему территориях объявило в эфире телеканала Al Masirah, что из-за израильских ударов по Сане и провинции Джауф погибли девять человек, 118 получили ранения.
Хуситы и ЦАХАЛ регулярно атакуют объекты друг друга после начала военной операции Израиля в секторе Газа.
