https://ria.ru/20250910/sana-2041027933.html

Три человека погибли при израильских ударах по Сане, сообщил источник

Три человека погибли при израильских ударах по Сане, сообщил источник - РИА Новости, 10.09.2025

Три человека погибли при израильских ударах по Сане, сообщил источник

Жертвами ударов Израиля по комплексу министерства обороны в столице Йемена Сане стали три человека, семеро пострадали, сообщил РИА Новости источник в местных... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:50:00+03:00

2025-09-10T17:50:00+03:00

2025-09-10T18:25:00+03:00

в мире

сана

израиль

йемен

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041036073_0:314:2989:1995_1920x0_80_0_0_54dd18b21da17f4d37a895b0664bac9a.jpg

КАИР, 10 сен - РИА Новости. Жертвами ударов Израиля по комплексу министерства обороны в столице Йемена Сане стали три человека, семеро пострадали, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти столицы Йемена."Три человека погибли и семеро получили ранения в результате двух израильских авиаударов по офису отдела морального наставничества министерства обороны правительства "Ансар Алла" в центральной части Саны", - сказал источник.

https://ria.ru/20250908/khusity-2040504442.html

сана

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сана, израиль, йемен, ансар алла