https://ria.ru/20250910/sana-2041027933.html
Три человека погибли при израильских ударах по Сане, сообщил источник
Три человека погибли при израильских ударах по Сане, сообщил источник - РИА Новости, 10.09.2025
Три человека погибли при израильских ударах по Сане, сообщил источник
Жертвами ударов Израиля по комплексу министерства обороны в столице Йемена Сане стали три человека, семеро пострадали, сообщил РИА Новости источник в местных... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:50:00+03:00
2025-09-10T17:50:00+03:00
2025-09-10T18:25:00+03:00
в мире
сана
израиль
йемен
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041036073_0:314:2989:1995_1920x0_80_0_0_54dd18b21da17f4d37a895b0664bac9a.jpg
КАИР, 10 сен - РИА Новости. Жертвами ударов Израиля по комплексу министерства обороны в столице Йемена Сане стали три человека, семеро пострадали, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти столицы Йемена."Три человека погибли и семеро получили ранения в результате двух израильских авиаударов по офису отдела морального наставничества министерства обороны правительства "Ансар Алла" в центральной части Саны", - сказал источник.
https://ria.ru/20250908/khusity-2040504442.html
сана
израиль
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041036073_165:0:2825:1995_1920x0_80_0_0_841338c166dde3ec0ce54334551e2611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сана, израиль, йемен, ансар алла
В мире, Сана, Израиль, Йемен, Ансар Алла
Три человека погибли при израильских ударах по Сане, сообщил источник
Три человека погибли при ударах по комплексу Минобороны хуситов в Сане