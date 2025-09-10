Экс-замглавы молдавской спецслужбы арестовали на 30 суток, сообщили СМИ

https://ria.ru/20250910/rumyniya-2041038182.html

Бывший замдиректора Службы информации и безопасности Молдавии Александр Балан арестован в Румынии на 30 суток по обвинению в попытке госизмены, сообщает... РИА Новости, 10.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041038432_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_a0d5c950235602d1e93e804fe40435d9.jpg

КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Бывший замдиректора Службы информации и безопасности Молдавии Александр Балан арестован в Румынии на 30 суток по обвинению в попытке госизмены, сообщает румынский телеканал Digi24. Во вторник Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила об аресте в Румынии экс-вице-директора молдавской разведки Александра Балана. Румынское издание Hotnews.ro отмечает, что молдавский чиновник в 2024-2025 годах якобы передавал секретные сведения представителям Комитета госбезопасности Белоруссии. "Бывший заместитель начальника Службы информации и безопасности Республики Молдова Александр Балан был заключен под стражу сроком на 30 суток. Решение не является окончательным", - сообщает телеканал. По данным румынского управления по расследованию организованной преступности и преступлений, связанных с терроризмом, Балану официально предъявлено обвинении в "покушении на государственную измену". Ситуация осложняется тем, что у задержанного двойное гражданство Молдавии и Румынии. В СИБ Молдавии подчеркнули, что продолжат внимательно мониторить риски и действовать совместно с партнерами "для защиты национальной и региональной безопасности".

