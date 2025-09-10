Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы молдавской спецслужбы арестовали на 30 суток, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/rumyniya-2041038182.html
Экс-замглавы молдавской спецслужбы арестовали на 30 суток, сообщили СМИ
Экс-замглавы молдавской спецслужбы арестовали на 30 суток, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2025
Экс-замглавы молдавской спецслужбы арестовали на 30 суток, сообщили СМИ
Бывший замдиректора Службы информации и безопасности Молдавии Александр Балан арестован в Румынии на 30 суток по обвинению в попытке госизмены, сообщает... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T18:29:00+03:00
2025-09-10T18:29:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041038432_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_a0d5c950235602d1e93e804fe40435d9.jpg
КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Бывший замдиректора Службы информации и безопасности Молдавии Александр Балан арестован в Румынии на 30 суток по обвинению в попытке госизмены, сообщает румынский телеканал Digi24. Во вторник Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила об аресте в Румынии экс-вице-директора молдавской разведки Александра Балана. Румынское издание Hotnews.ro отмечает, что молдавский чиновник в 2024-2025 годах якобы передавал секретные сведения представителям Комитета госбезопасности Белоруссии. "Бывший заместитель начальника Службы информации и безопасности Республики Молдова Александр Балан был заключен под стражу сроком на 30 суток. Решение не является окончательным", - сообщает телеканал. По данным румынского управления по расследованию организованной преступности и преступлений, связанных с терроризмом, Балану официально предъявлено обвинении в "покушении на государственную измену". Ситуация осложняется тем, что у задержанного двойное гражданство Молдавии и Румынии. В СИБ Молдавии подчеркнули, что продолжат внимательно мониторить риски и действовать совместно с партнерами "для защиты национальной и региональной безопасности".
https://ria.ru/20250910/plakhotnyuk-2041007784.html
https://ria.ru/20250910/ekspert-2040898001.html
молдавия
румыния
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041038432_0:40:1536:1192_1920x0_80_0_0_6ef754b3f69d248615f59becd3e1a7f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, белоруссия
В мире, Молдавия, Румыния, Белоруссия
Экс-замглавы молдавской спецслужбы арестовали на 30 суток, сообщили СМИ

Бывшего замглавы СИБ Молдавии Балана арестовали в Румынии на 30 суток

© Фото : соцсети Александра БаланаАлександр Балан
Александр Балан - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети Александра Балана
Александр Балан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Бывший замдиректора Службы информации и безопасности Молдавии Александр Балан арестован в Румынии на 30 суток по обвинению в попытке госизмены, сообщает румынский телеканал Digi24.
Во вторник Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила об аресте в Румынии экс-вице-директора молдавской разведки Александра Балана. Румынское издание Hotnews.ro отмечает, что молдавский чиновник в 2024-2025 годах якобы передавал секретные сведения представителям Комитета госбезопасности Белоруссии.
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Плахотнюка экстрадируют в Молдавию в конце сентября
Вчера, 16:55
"Бывший заместитель начальника Службы информации и безопасности Республики Молдова Александр Балан был заключен под стражу сроком на 30 суток. Решение не является окончательным", - сообщает телеканал.
По данным румынского управления по расследованию организованной преступности и преступлений, связанных с терроризмом, Балану официально предъявлено обвинении в "покушении на государственную измену". Ситуация осложняется тем, что у задержанного двойное гражданство Молдавии и Румынии.
В СИБ Молдавии подчеркнули, что продолжат внимательно мониторить риски и действовать совместно с партнерами "для защиты национальной и региональной безопасности".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Эксперт оценил вероятность провокаций на выборах в Молдавии
Вчера, 12:35
 
В миреМолдавияРумынияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала