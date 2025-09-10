Рейтинг@Mail.ru
Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Китая
18:22 10.09.2025 (обновлено: 18:24 10.09.2025)
Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Китая
2025-09-10T18:22:00+03:00
2025-09-10T18:24:00+03:00
мид кнр
в мире
сша
марко рубио
ван и (политик)
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой МИД КНР Ван И, сообщил госдепартамент.Как говорится в сообщении, госсекретарь подчеркнул важность открытого и конструктивного взаимодействия по широкому кругу вопросов.
сша
мид кнр, в мире, сша, марко рубио, ван и (политик)
МИД КНР, В мире, США, Марко Рубио, Ван И (политик)
Государственный секретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mandel Ngan
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой МИД КНР Ван И, сообщил госдепартамент.
Как говорится в сообщении, госсекретарь подчеркнул важность открытого и конструктивного взаимодействия по широкому кругу вопросов.
В США заявили, что им нужна помощь союзников для борьбы с Китаем, пишет NYT
8 сентября, 13:15
8 сентября, 13:15
 
МИД КНР, В мире, США, Марко Рубио, Ван И (политик)
 
 
