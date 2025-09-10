Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Китая

https://ria.ru/20250910/rubio-2041035784.html
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой МИД КНР Ван И, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 10.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0cb9ad35aa84041ab8b03951ceb2839.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой МИД КНР Ван И, сообщил госдепартамент.Как говорится в сообщении, госсекретарь подчеркнул важность открытого и конструктивного взаимодействия по широкому кругу вопросов.
https://ria.ru/20250908/usa-2040416072.html
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_0024c8fb719f69f3cb0c36d7d8a6b77e.jpg
