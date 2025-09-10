https://ria.ru/20250910/rozy-2040974650.html
В Уфе проверяют информацию об украденных белых розах с аллеи Шатунова
УФА, 10 сен - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об украденных белых розах с аллеи в Уфе, посвящённой памяти певца Юрия Шатунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Местные издания пишут, что на аллее около городского дворца культуры 6 сентября в день рождения Юрия Шатунова волонтёры высадили белые розы. Но спустя сутки неизвестные пенсионеры выкопали один куст. В пресс-службе башкирского МВД РИА Новости рассказали, что сообщение по данному факту зарегистрировано в полиции Уфы в ходе мониторинга сети интернет. "В настоящее время по данному факту проводится проверка", - добавили в ведомстве. Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь". Он умер в ночь на 23 июня 2022 года на 49-м году жизни.
