Рейтинг@Mail.ru
В Уфе проверяют информацию об украденных белых розах с аллеи Шатунова - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/rozy-2040974650.html
В Уфе проверяют информацию об украденных белых розах с аллеи Шатунова
В Уфе проверяют информацию об украденных белых розах с аллеи Шатунова - РИА Новости, 10.09.2025
В Уфе проверяют информацию об украденных белых розах с аллеи Шатунова
Полиция проверяет информацию об украденных белых розах с аллеи в Уфе, посвящённой памяти певца Юрия Шатунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:09:00+03:00
2025-09-10T15:09:00+03:00
происшествия
уфа
юрий шатунов
ласковый май
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg
УФА, 10 сен - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об украденных белых розах с аллеи в Уфе, посвящённой памяти певца Юрия Шатунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Местные издания пишут, что на аллее около городского дворца культуры 6 сентября в день рождения Юрия Шатунова волонтёры высадили белые розы. Но спустя сутки неизвестные пенсионеры выкопали один куст. В пресс-службе башкирского МВД РИА Новости рассказали, что сообщение по данному факту зарегистрировано в полиции Уфы в ходе мониторинга сети интернет. "В настоящее время по данному факту проводится проверка", - добавили в ведомстве. Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь". Он умер в ночь на 23 июня 2022 года на 49-м году жизни.
https://ria.ru/20240831/shatunov-1969726374.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_1b560b753948759674c3b7b39c922809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, юрий шатунов, ласковый май
Происшествия, Уфа, Юрий Шатунов, Ласковый май
В Уфе проверяют информацию об украденных белых розах с аллеи Шатунова

В Уфе украли белые розы с аллеи памяти Юрия Шатунова

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 10 сен - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об украденных белых розах с аллеи в Уфе, посвящённой памяти певца Юрия Шатунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Местные издания пишут, что на аллее около городского дворца культуры 6 сентября в день рождения Юрия Шатунова волонтёры высадили белые розы. Но спустя сутки неизвестные пенсионеры выкопали один куст.
В пресс-службе башкирского МВД РИА Новости рассказали, что сообщение по данному факту зарегистрировано в полиции Уфы в ходе мониторинга сети интернет. "В настоящее время по данному факту проводится проверка", - добавили в ведомстве.
Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь". Он умер в ночь на 23 июня 2022 года на 49-м году жизни.
Белые розы у дома в Москве, где жил Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В Москве у дома, где жил Юрий Шатунов, высадили белые розы
31 августа 2024, 19:44
 
ПроисшествияУфаЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала