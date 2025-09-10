https://ria.ru/20250910/rosstat-2041048377.html

В России впервые с августа 2022 года зафиксировали месячную дефляцию

В России впервые с августа 2022 года зафиксировали месячную дефляцию - РИА Новости, 10.09.2025

В России впервые с августа 2022 года зафиксировали месячную дефляцию

Росстат впервые с августа 2022 года зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,4 процента, следует из данных статистического ведомства. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T19:20:00+03:00

2025-09-10T19:20:00+03:00

2025-09-10T21:41:00+03:00

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

инфляция

общество

цены

финансы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155656/21/1556562123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d204286a198563cbf575f34f846e844d.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Росстат впервые с августа 2022 года зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,4 процента, следует из данных статистического ведомства."В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025-го индекс потребительских цен составил 99,6 процента, по сравнению с декабрем 2024 года — 103,94 процента", — говорится в публикации. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце замедлилась до 8,14 процента с 8,79 в июле. На продовольственные товары цены в месячном выражении усилили снижение до 0,91 процента с 0,64 в июле, в годовом — выросли на 9,79 процента. Удорожание непродовольственных товаров ускорилось и составило 0,42 процента после роста на 0,19 процента месяцем ранее, в годовом выражении цены увеличились на 3,87 процента. Услуги в месячном выражении подешевели на 0,62 процента, к августу прошлого года — подорожали на 11,14.Недельная инфляция с 2 по 8 сентября составила 0,1 процента, с начала года цены выросли на 4,03 процента. В годовом выражении инфляция 8 сентября равнялась 8,1 процента против 8,11 неделей ранее. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99 процента, остальные продукты подорожали на 0,24. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21 процента, цена на наблюдаемые услуги увеличилась на 0,06.

https://ria.ru/20250910/mishustin-2040989749.html

https://ria.ru/20250910/infljatsija-2041045873.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, инфляция, общество, цены, финансы