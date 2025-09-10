Рейтинг@Mail.ru
В России впервые с августа 2022 года зафиксировали месячную дефляцию - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 10.09.2025 (обновлено: 21:41 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/rosstat-2041048377.html
В России впервые с августа 2022 года зафиксировали месячную дефляцию
В России впервые с августа 2022 года зафиксировали месячную дефляцию - РИА Новости, 10.09.2025
В России впервые с августа 2022 года зафиксировали месячную дефляцию
Росстат впервые с августа 2022 года зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,4 процента, следует из данных статистического ведомства. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T19:20:00+03:00
2025-09-10T21:41:00+03:00
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
инфляция
общество
цены
финансы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155656/21/1556562123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d204286a198563cbf575f34f846e844d.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Росстат впервые с августа 2022 года зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,4 процента, следует из данных статистического ведомства."В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025-го индекс потребительских цен составил 99,6 процента, по сравнению с декабрем 2024 года — 103,94 процента", — говорится в публикации. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце замедлилась до 8,14 процента с 8,79 в июле. На продовольственные товары цены в месячном выражении усилили снижение до 0,91 процента с 0,64 в июле, в годовом — выросли на 9,79 процента. Удорожание непродовольственных товаров ускорилось и составило 0,42 процента после роста на 0,19 процента месяцем ранее, в годовом выражении цены увеличились на 3,87 процента. Услуги в месячном выражении подешевели на 0,62 процента, к августу прошлого года — подорожали на 11,14.Недельная инфляция с 2 по 8 сентября составила 0,1 процента, с начала года цены выросли на 4,03 процента. В годовом выражении инфляция 8 сентября равнялась 8,1 процента против 8,11 неделей ранее. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99 процента, остальные продукты подорожали на 0,24. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21 процента, цена на наблюдаемые услуги увеличилась на 0,06.
https://ria.ru/20250910/mishustin-2040989749.html
https://ria.ru/20250910/infljatsija-2041045873.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155656/21/1556562123_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fac2b2b30be83a8365553127c934ae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, инфляция, общество, цены, финансы
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия, Инфляция, Общество, Цены, Финансы
В России впервые с августа 2022 года зафиксировали месячную дефляцию

Цены в России снизились на 0,4 процента впервые с августа 2022 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Росстат впервые с августа 2022 года зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,4 процента, следует из данных статистического ведомства.
"В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025-го индекс потребительских цен составил 99,6 процента, по сравнению с декабрем 2024 года — 103,94 процента", — говорится в публикации.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Мишустин заявил о замедлении инфляции благодаря принятым мерам
Вчера, 15:58
В годовом выражении инфляция в прошлом месяце замедлилась до 8,14 процента с 8,79 в июле. На продовольственные товары цены в месячном выражении усилили снижение до 0,91 процента с 0,64 в июле, в годовом — выросли на 9,79 процента.
Удорожание непродовольственных товаров ускорилось и составило 0,42 процента после роста на 0,19 процента месяцем ранее, в годовом выражении цены увеличились на 3,87 процента. Услуги в месячном выражении подешевели на 0,62 процента, к августу прошлого года — подорожали на 11,14.
Недельная инфляция с 2 по 8 сентября составила 0,1 процента, с начала года цены выросли на 4,03 процента. В годовом выражении инфляция 8 сентября равнялась 8,1 процента против 8,11 неделей ранее. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99 процента, остальные продукты подорожали на 0,24. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21 процента, цена на наблюдаемые услуги увеличилась на 0,06.
Монета в один рубль на фоне графика - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
Вчера, 19:08
 
ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияИнфляцияОбществоЦеныФинансы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала