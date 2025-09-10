https://ria.ru/20250910/rossiya-2041062626.html
"Необычайный поворот". Американцы восхитились российскими дорогами
"Необычайный поворот". Американцы восхитились российскими дорогами - РИА Новости, 10.09.2025
"Необычайный поворот". Американцы восхитились российскими дорогами
Автомобильные дороги в России стали безопаснее, чем в США, заявил в социальной сети Х журналист Брайан Макдональд. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T21:39:00+03:00
2025-09-10T21:39:00+03:00
2025-09-10T21:39:00+03:00
россия
автомобильные дороги
сша
брайан макдональд
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812827801_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_26b624a296e696764d1555032aaced8b.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Автомобильные дороги в России стали безопаснее, чем в США, заявил в социальной сети Х журналист Брайан Макдональд.Так он прокомментировал статистические данные Financial Times, согласно которым в Соединенных Штатах в ДТП ежегодно гибнут 150 человек на миллион жителей, а в России — 110."Необычайный поворот: дороги России, которые когда-то были синонимами аварийности, теперь статистически безопаснее, чем в Америке. Два десятилетия назад это было бы немыслимо", — написал Макдональд.Весной в ходе расширенного заседания коллегии МВД Владимир Путин сообщил, что за последние 20 лет число погибших в ДТП в стране снизилось более чем вдвое и поставил перед ведомством задачу снизить смертность россиян в ДТП к 2030 году еще как минимум в полтора раза.
https://ria.ru/20241230/zaharova-1992073856.html
https://ria.ru/20250226/dorogi-2001617438.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812827801_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_81ac89e7de114729d37ec44bf2c42699.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, автомобильные дороги, сша, брайан макдональд, владимир путин
Россия, Автомобильные дороги, США, Брайан Макдональд, Владимир Путин
"Необычайный поворот". Американцы восхитились российскими дорогами
Журналист Макдональд: дороги в России стали более безопасными, чем в США