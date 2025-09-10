Рейтинг@Mail.ru
"Необычайный поворот". Американцы восхитились российскими дорогами
21:39 10.09.2025
"Необычайный поворот". Американцы восхитились российскими дорогами
Автомобильные дороги в России стали безопаснее, чем в США, заявил в социальной сети Х журналист Брайан Макдональд.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Автомобильные дороги в России стали безопаснее, чем в США, заявил в социальной сети Х журналист Брайан Макдональд.Так он прокомментировал статистические данные Financial Times, согласно которым в Соединенных Штатах в ДТП ежегодно гибнут 150 человек на миллион жителей, а в России — 110."Необычайный поворот: дороги России, которые когда-то были синонимами аварийности, теперь статистически безопаснее, чем в Америке. Два десятилетия назад это было бы немыслимо", — написал Макдональд.Весной в ходе расширенного заседания коллегии МВД Владимир Путин сообщил, что за последние 20 лет число погибших в ДТП в стране снизилось более чем вдвое и поставил перед ведомством задачу снизить смертность россиян в ДТП к 2030 году еще как минимум в полтора раза.
россия, автомобильные дороги, сша, брайан макдональд, владимир путин
Россия, Автомобильные дороги, США, Брайан Макдональд, Владимир Путин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Автомобильные дороги в России стали безопаснее, чем в США, заявил в социальной сети Х журналист Брайан Макдональд.
Так он прокомментировал статистические данные Financial Times, согласно которым в Соединенных Штатах в ДТП ежегодно гибнут 150 человек на миллион жителей, а в России — 110.
"Необычайный поворот: дороги России, которые когда-то были синонимами аварийности, теперь статистически безопаснее, чем в Америке. Два десятилетия назад это было бы немыслимо", — написал Макдональд.
Весной в ходе расширенного заседания коллегии МВД Владимир Путин сообщил, что за последние 20 лет число погибших в ДТП в стране снизилось более чем вдвое и поставил перед ведомством задачу снизить смертность россиян в ДТП к 2030 году еще как минимум в полтора раза.
РоссияАвтомобильные дорогиСШАБрайан МакдональдВладимир Путин
 
 
