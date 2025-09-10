https://ria.ru/20250910/rossijane-2040854130.html

В Непале находятся около четырехсот россиян, сообщило посольство

2025-09-10T09:54:00+03:00

непал

россия

беспорядки в непале

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Около 400 граждан России находятся на данный момент в Непале, где вспыхнули беспорядки на фоне запрета на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Непале Александр Ивашев."Всего сейчас россиян в Непале порядка 400 человек по информации непальского Совета по туризму и пограничной службы Непала, с которыми мы созванивались в течение последних нескольких часов. Данные немного расходятся: Совет по туризму дает цифру 398, погранслужба - 401", - сообщил дипломат.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

непал

россия

