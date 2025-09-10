Рейтинг@Mail.ru
В Непале находятся около четырехсот россиян, сообщило посольство - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 10.09.2025 (обновлено: 10:00 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/rossijane-2040854130.html
В Непале находятся около четырехсот россиян, сообщило посольство
В Непале находятся около четырехсот россиян, сообщило посольство - РИА Новости, 10.09.2025
В Непале находятся около четырехсот россиян, сообщило посольство
Около 400 граждан России находятся на данный момент в Непале, где вспыхнули беспорядки на фоне запрета на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщил... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T09:54:00+03:00
2025-09-10T10:00:00+03:00
непал
россия
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040637760_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a1b1326901a68ebe0523d929fcaf91ab.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Около 400 граждан России находятся на данный момент в Непале, где вспыхнули беспорядки на фоне запрета на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Непале Александр Ивашев."Всего сейчас россиян в Непале порядка 400 человек по информации непальского Совета по туризму и пограничной службы Непала, с которыми мы созванивались в течение последних нескольких часов. Данные немного расходятся: Совет по туризму дает цифру 398, погранслужба - 401", - сообщил дипломат.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
https://ria.ru/20250910/gensek-2040837362.html
непал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040637760_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_73ed6a1f090d9fb79441c7b43d4ef1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
непал, россия, беспорядки в непале
Непал, Россия, Беспорядки в Непале
В Непале находятся около четырехсот россиян, сообщило посольство

Посольство России: в Непале на данный момент находятся около четырехсот россиян

© Фото : соцсетиПротестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Около 400 граждан России находятся на данный момент в Непале, где вспыхнули беспорядки на фоне запрета на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Непале Александр Ивашев.
"Всего сейчас россиян в Непале порядка 400 человек по информации непальского Совета по туризму и пограничной службы Непала, с которыми мы созванивались в течение последних нескольких часов. Данные немного расходятся: Совет по туризму дает цифру 398, погранслужба - 401", - сообщил дипломат.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
Здание парламента во время беспорядков в Катманду - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Компартия Непала после потери власти снова поднимется, заявил генсек
Вчера, 08:23
 
НепалРоссияБеспорядки в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала