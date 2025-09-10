https://ria.ru/20250910/rossijane-2040853174.html

Около 90 россиян обратились в посольство России в Непале

БАНГКОК, 10 сен - РИА Новости. Около 90 россиян, в том числе российские альпинисты, обратились в посольство РФ в Непале в связи с беспорядками в стране, все они находятся в безопасности, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев."С посольством связались около 90 россиян на настоящий момент, мы ведем учет их данных, смотрим на то, когда у них заканчиваются визы, когда у них билеты обратно, со всеми находимся на связи. Самое главное то, что все они сейчас находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает, они либо в отелях, либо совершают восхождения в горах", - сообщил агентству дипломат."Например, сейчас сезон восхождений на горы Манаслу и Анапорму (также называется Аннапурна - ред.), и наши граждане из альпинистских клубов говорят, что уже находятся в базовом лагере, там всё спокойно", - добавил он.

