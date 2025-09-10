https://ria.ru/20250910/rossija-2041020238.html

В России могут зарегистрировать товарные знаки журналов Glamour и Tatler

Товарные знаки для глянцевых журналов Glamour и Tatler, ушедших из РФ, могут зарегистрировать, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Товарные знаки для глянцевых журналов Glamour и Tatler, ушедших из РФ, могут зарегистрировать, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, американская компания Advance Magazine Publishers, которой принадлежит издательский дом Condé Nast, в качестве заявителя 5 сентября подала в ведомство две заявки на регистрацию товарных знаков Glamour и Tatler. В заявке указано, что под данными товарными знаками может производиться и продаваться печатная продукция: журналы широкой тематики, информационные бюллетени, книги, газеты и другие товары. Влиятельный издательский дом Condé Nast, выпускающий Vogue, Tatler, Glamour, GQ, Glamour, в апреле 2022 года ушел из России.

