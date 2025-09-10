Рейтинг@Mail.ru
В России могут зарегистрировать товарные знаки журналов Glamour и Tatler
17:32 10.09.2025
В России могут зарегистрировать товарные знаки журналов Glamour и Tatler
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Товарные знаки для глянцевых журналов Glamour и Tatler, ушедших из РФ, могут зарегистрировать, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, американская компания Advance Magazine Publishers, которой принадлежит издательский дом Condé Nast, в качестве заявителя 5 сентября подала в ведомство две заявки на регистрацию товарных знаков Glamour и Tatler. В заявке указано, что под данными товарными знаками может производиться и продаваться печатная продукция: журналы широкой тематики, информационные бюллетени, книги, газеты и другие товары. Влиятельный издательский дом Condé Nast, выпускающий Vogue, Tatler, Glamour, GQ, Glamour, в апреле 2022 года ушел из России.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Товарные знаки для глянцевых журналов Glamour и Tatler, ушедших из РФ, могут зарегистрировать, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, американская компания Advance Magazine Publishers, которой принадлежит издательский дом Condé Nast, в качестве заявителя 5 сентября подала в ведомство две заявки на регистрацию товарных знаков Glamour и Tatler.
В заявке указано, что под данными товарными знаками может производиться и продаваться печатная продукция: журналы широкой тематики, информационные бюллетени, книги, газеты и другие товары.
Влиятельный издательский дом Condé Nast, выпускающий Vogue, Tatler, Glamour, GQ, Glamour, в апреле 2022 года ушел из России.
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Ушедший из России LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака
12 сентября 2024, 08:52
 
Россия Glamour Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
