В России могут зарегистрировать товарные знаки журналов Glamour и Tatler

Роспатент зарегистрирует товарные знаки для журналов Glamour и Tatler
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Товарные знаки для глянцевых журналов Glamour и Tatler, ушедших из РФ, могут зарегистрировать, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, американская компания Advance Magazine Publishers, которой принадлежит издательский дом Condé Nast, в качестве заявителя 5 сентября подала в ведомство две заявки на регистрацию товарных знаков Glamour и Tatler.
В заявке указано, что под данными товарными знаками может производиться и продаваться печатная продукция: журналы широкой тематики, информационные бюллетени, книги, газеты и другие товары.
Влиятельный издательский дом Condé Nast, выпускающий Vogue, Tatler, Glamour, GQ, Glamour, в апреле 2022 года ушел из России.
