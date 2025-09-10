Рейтинг@Mail.ru
Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в провокациях в Буче - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 10.09.2025 (обновлено: 13:37 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/rossija-2040889996.html
Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в провокациях в Буче
Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в провокациях в Буче - РИА Новости, 10.09.2025
Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в провокациях в Буче
Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в провокациях в Буче, заявил представитель России. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:03:00+03:00
2025-09-10T13:37:00+03:00
в мире
россия
буча
сергей лавров
дмитрий песков
оон
вооруженные силы украины
антониу гутерреш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/62/1516516261_0:0:2369:1332_1920x0_80_0_0_619122ef8dcc2a7b637d016f8f4ed805.jpg
ЖЕНЕВА, 10 сен — РИА Новости. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в провокациях в Буче, заявил представитель России."Три с половиной года Россия стремится добиться правды о том, что же действительно произошло в апреле 2022 года, когда этот населенный пункт перешел под контроль украинских властей. Многочисленные запросы постпредства в адрес господина Тюрка и УВКПЧ на предмет получения имеющейся у них информации до сих пор остаются без субстантивной реакции", — сказал он на заседании Совета по правам человека в Женеве.Делегат уточнил, что в ответ российская сторона слышит лишь политизированные нападки и обвинения в свой адрес."При этом нам не дают даже ознакомиться со списком предполагаемых жертв, не говоря уже про другие доказательства, например протоколы судебной медэкспертизы", — добавил он.Провокации в БучеВ Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями.В конце января, выступая на заседании Совбеза, глава МИД Сергей Лавров отметил, что не раз просил генсека ООН Антониу Гутерреша содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит в Буче, но его обращения остались без ответа.
https://ria.ru/20250904/oon-2039540254.html
https://ria.ru/20250327/mid-2007652828.html
https://ria.ru/20250814/provokatsiya-2035231701.html
россия
буча
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/62/1516516261_0:0:2125:1594_1920x0_80_0_0_737282e30bd6c2f1bc109f5a8fd15775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, буча, сергей лавров, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины, антониу гутерреш
В мире, Россия, Буча, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, ООН, Вооруженные силы Украины, Антониу Гутерреш
Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в провокациях в Буче

Россия потребовала от УВКПЧ отозвать данные о событиях в Буче

© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 10 сен — РИА Новости. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в провокациях в Буче, заявил представитель России.
"Три с половиной года Россия стремится добиться правды о том, что же действительно произошло в апреле 2022 года, когда этот населенный пункт перешел под контроль украинских властей. Многочисленные запросы постпредства в адрес господина Тюрка и УВКПЧ на предмет получения имеющейся у них информации до сих пор остаются без субстантивной реакции", — сказал он на заседании Совета по правам человека в Женеве.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В МИД назвали полученный из ООН ответ по расследования в Буче отпиской
4 сентября, 04:30
Делегат уточнил, что в ответ российская сторона слышит лишь политизированные нападки и обвинения в свой адрес.
"При этом нам не дают даже ознакомиться со списком предполагаемых жертв, не говоря уже про другие доказательства, например протоколы судебной медэкспертизы", — добавил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Захарова назвала идею Киева провести конференцию по Буче провокацией
27 марта, 12:33

Провокации в Буче

В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями.
В конце января, выступая на заседании Совбеза, глава МИД Сергей Лавров отметил, что не раз просил генсека ООН Антониу Гутерреша содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит в Буче, но его обращения остались без ответа.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ВСУ могут устроить провокации в Херсонской области, заявил Сальдо
14 августа, 12:57
 
В миреРоссияБучаСергей ЛавровДмитрий ПесковООНВооруженные силы УкраиныАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала