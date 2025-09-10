https://ria.ru/20250910/rossija-2040889996.html

Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в провокациях в Буче

Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в провокациях в Буче - РИА Новости, 10.09.2025

Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в провокациях в Буче

Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в провокациях в Буче, заявил представитель России. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T12:03:00+03:00

2025-09-10T12:03:00+03:00

2025-09-10T13:37:00+03:00

в мире

россия

буча

сергей лавров

дмитрий песков

оон

вооруженные силы украины

антониу гутерреш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/62/1516516261_0:0:2369:1332_1920x0_80_0_0_619122ef8dcc2a7b637d016f8f4ed805.jpg

ЖЕНЕВА, 10 сен — РИА Новости. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в провокациях в Буче, заявил представитель России."Три с половиной года Россия стремится добиться правды о том, что же действительно произошло в апреле 2022 года, когда этот населенный пункт перешел под контроль украинских властей. Многочисленные запросы постпредства в адрес господина Тюрка и УВКПЧ на предмет получения имеющейся у них информации до сих пор остаются без субстантивной реакции", — сказал он на заседании Совета по правам человека в Женеве.Делегат уточнил, что в ответ российская сторона слышит лишь политизированные нападки и обвинения в свой адрес."При этом нам не дают даже ознакомиться со списком предполагаемых жертв, не говоря уже про другие доказательства, например протоколы судебной медэкспертизы", — добавил он.Провокации в БучеВ Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями.В конце января, выступая на заседании Совбеза, глава МИД Сергей Лавров отметил, что не раз просил генсека ООН Антониу Гутерреша содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит в Буче, но его обращения остались без ответа.

https://ria.ru/20250904/oon-2039540254.html

https://ria.ru/20250327/mid-2007652828.html

https://ria.ru/20250814/provokatsiya-2035231701.html

россия

буча

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, буча, сергей лавров, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины, антониу гутерреш