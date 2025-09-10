Рогов прокомментировал заявление Киева об ударе по зданию правительства
Рогов назвал абсурдом заявление Киева об ударе по зданию правительства
© Фото : соцсетиПожар в правительственном здании в Киеве
© Фото : соцсети
Пожар в правительственном здании в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал абсурдом слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о якобы ударе по зданию кабинета министров Украины в Киеве.
Ранее Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в котором заявил, что Россия якобы атаковала здание правительства Украины ракетой "Искандер".
"Версия Ермака абсурдна. Уверен, американцы давно уже поняли, что нельзя верить словам представителей режима Зеленского. Видимо, Ермак считает Рубио настолько глупым, если решил убедить его подобной ахинеей. Если бы удар был нанесен ракетным комплексом "Искандер", то были бы совсем другие последствия. Разрушены - как минимум несколько этажей", - сказал Рогов.
По его словам, пожар мог быть вызван или поджогом, или, скорее всего, стать следствием работы украинской системы ПВО.
"Режим Зеленского включил информационный антикриз и начал выкладывать некое видео взрыва, но не показывая сам прилет. Все указывает на то, что пожар возник из-за работы ПВО, но режиму Зеленского надо показать "страшных русских". Правда их сценарий получился кривой и недостоверный", - подчеркнул Рогов.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники 7 сентября сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.