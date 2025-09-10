Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников
13:21 10.09.2025 (обновлено: 13:23 10.09.2025)
В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников
В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.09.2025
В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 10.09.2025
безопасность
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России."На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.
краснодарский край
безопасность, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявили на территории всего Краснодарского края

Вид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае
Вид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
"На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
БезопасностьКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
