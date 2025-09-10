https://ria.ru/20250910/ria-2040923180.html

В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников

В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников

КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России."На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.

