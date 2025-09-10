https://ria.ru/20250910/ria-2040902494.html
Польша обнаружила семь упавших БПЛА и обломки ракеты, утверждает МИД
Польша обнаружила семь упавших БПЛА и обломки ракеты, утверждает МИД - РИА Новости, 10.09.2025
Польша обнаружила семь упавших БПЛА и обломки ракеты, утверждает МИД
МВД Польши выступило с утверждением, что в стране обнаружены семь упавших беспилотников и обломки одной ракеты. РИА Новости, 10.09.2025
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. МВД Польши выступило с утверждением, что в стране обнаружены семь упавших беспилотников и обломки одной ракеты."Мы обнаружили семь беспилотников и один фрагмент ракеты", — сообщила на брифинге пресс-секретарь ведомства Каролина Галецкая.Она сообщила, что обломки беспилотника были обнаружены в населенных пунктах Чесники, Чоснувка, Вырыки, Кшивовежба-Колония, Вогинь, Мнишкув и Олесно. Обломки ракеты были обнаружены в городе Выхалев Люблинского воеводства.Представитель ведомства подчеркнула, что ситуация динамично развивается и, возможно, будет предоставлена дополнительная информация о новых находках.
