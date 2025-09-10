Рейтинг@Mail.ru
Польша обнаружила семь упавших БПЛА и обломки ракеты, утверждает МИД
12:49 10.09.2025 (обновлено: 13:17 10.09.2025)
Польша обнаружила семь упавших БПЛА и обломки ракеты, утверждает МИД
в мире
мвд польши
польша
люблинское воеводство
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. МВД Польши выступило с утверждением, что в стране обнаружены семь упавших беспилотников и обломки одной ракеты."Мы обнаружили семь беспилотников и один фрагмент ракеты", — сообщила на брифинге пресс-секретарь ведомства Каролина Галецкая.Она сообщила, что обломки беспилотника были обнаружены в населенных пунктах Чесники, Чоснувка, Вырыки, Кшивовежба-Колония, Вогинь, Мнишкув и Олесно. Обломки ракеты были обнаружены в городе Выхалев Люблинского воеводства.Представитель ведомства подчеркнула, что ситуация динамично развивается и, возможно, будет предоставлена дополнительная информация о новых находках.
польша
люблинское воеводство
в мире, мвд польши, польша, люблинское воеводство
В мире, МВД Польши, Польша, Люблинское воеводство
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. МВД Польши выступило с утверждением, что в стране обнаружены семь упавших беспилотников и обломки одной ракеты.
"Мы обнаружили семь беспилотников и один фрагмент ракеты", — сообщила на брифинге пресс-секретарь ведомства Каролина Галецкая.
Она сообщила, что обломки беспилотника были обнаружены в населенных пунктах Чесники, Чоснувка, Вырыки, Кшивовежба-Колония, Вогинь, Мнишкув и Олесно. Обломки ракеты были обнаружены в городе Выхалев Люблинского воеводства.
Представитель ведомства подчеркнула, что ситуация динамично развивается и, возможно, будет предоставлена дополнительная информация о новых находках.
