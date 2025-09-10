https://ria.ru/20250910/ria-2040895584.html

В Курской области начали проверку после публикации видео о блогере Алехине

2025-09-10T12:26:00+03:00

2025-09-10T12:26:00+03:00

2025-09-10T15:40:00+03:00

происшествия

роман алехин (блогер)

КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Курская полиция начала проверку после публикации видеоролика о блогере Алехине, в котором говорилось о его возможных противоправных действиях, сообщили в УМВД России по Курской области.Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждают, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду. Вечером во вторник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов опубликовал ролик в своем Telegram-канале, где заявил, что Алехин на протяжении двух лет помогал подразделению, поставляя оборудование и радиостанции, а если он действительно виноват, то правоохранительные ведомства примут соответствующие решения."Официальная информация! В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками УМВД России по Курской области выявлена публикация, в которой говорится о возможных противоправных действиях курского предпринимателя - администратора популярного телеграм-канала и неизвестного лица, связанных с приобретением гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. По данному факту начато проведение проверки. По ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе полиции по региону.

Новости

происшествия, роман алехин (блогер)