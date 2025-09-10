Рейтинг@Mail.ru
Туск утверждает, что большая часть дронов прилетела со стороны Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2025
12:08 10.09.2025 (обновлено: 23:15 10.09.2025)
Туск утверждает, что большая часть дронов прилетела со стороны Белоруссии
Туск утверждает, что большая часть дронов прилетела со стороны Белоруссии
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в сейме, что за ночь в страну якобы влетели 19 дронов. РИА Новости, 10.09.2025
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в сейме, что за ночь в страну якобы влетели 19 дронов.Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. При этом, как сообщал начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, Белоруссия ночью сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, а Варшава оповещала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что системы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы."Зафиксировано 19 нарушений польского воздушного пространства", — сказал он.По словам премьера, большая часть этих беспилотников была запущена с территории Белоруссии.Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в сейме, что за ночь в страну якобы влетели 19 дронов.
Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. При этом, как сообщал начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, Белоруссия ночью сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, а Варшава оповещала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что системы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
"Зафиксировано 19 нарушений польского воздушного пространства", — сказал он.
По словам премьера, большая часть этих беспилотников была запущена с территории Белоруссии.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Туск утверждает, что над Польшей сбили "российские" дроны
