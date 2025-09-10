Туск утверждает, что над Польшей сбили "российские" дроны
Туск заявил, что сбитые над Польшей дроны были якобы российскими
© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что над польской территорией сбили "российские" БПЛА, доказательств этому он не привел.
Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш сообщил РИА Новости, что эти обвинения беспочвенны, Польша не предоставила никаких подтверждений.
© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
"Над нашей территорией были сбиты дроны, которые представляли угрозу. Это первый случай, когда российские дроны сбиты над страной НАТО", — голословно утверждал Туск.
В среду он заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, военные, в свою очередь, сообщают, что сбили несколько беспилотников.
© Фото : соцсетиПольские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Польские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Польская полиция позднее сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув.
По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как "атаку".
В конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что это было оружие российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, боеприпасы принадлежат Киеву. По данным агентства AP, речь шла о ракетах ВСУ, выпущенных на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.