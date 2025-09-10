Рейтинг@Mail.ru
Туск утверждает, что над Польшей сбили "российские" дроны
09:52 10.09.2025 (обновлено: 20:13 10.09.2025)
Туск утверждает, что над Польшей сбили "российские" дроны
Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что над польской территорией сбили "российские" БПЛА, доказательств этому он не привел.
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что над польской территорией сбили "российские" БПЛА, доказательств этому он не привел."Над нашей территорией были сбиты дроны, которые представляли угрозу. Это первый случай, когда российские дроны сбиты над страной НАТО", — голословно утверждал Туск.В среду он заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, военные, в свою очередь, сообщают, что сбили несколько беспилотников.Польская полиция позднее сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как "атаку".
© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что над польской территорией сбили "российские" БПЛА, доказательств этому он не привел.

Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш сообщил РИА Новости, что эти обвинения беспочвенны, Польша не предоставила никаких подтверждений.

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
"Над нашей территорией были сбиты дроны, которые представляли угрозу. Это первый случай, когда российские дроны сбиты над страной НАТО", — голословно утверждал Туск.
В среду он заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, военные, в свою очередь, сообщают, что сбили несколько беспилотников.
© Фото : соцсетиПольские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Польские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Польская полиция позднее сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув.
По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как "атаку".

В конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что это было оружие российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, боеприпасы принадлежат Киеву. По данным агентства AP, речь шла о ракетах ВСУ, выпущенных на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине
6 августа, 10:45
 
ПольшаРоссияДональд ТускВ миреНАТО
 
 
