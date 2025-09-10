https://ria.ru/20250910/ria-2040853625.html

Туск утверждает, что над Польшей сбили "российские" дроны

Туск утверждает, что над Польшей сбили "российские" дроны - РИА Новости, 10.09.2025

Туск утверждает, что над Польшей сбили "российские" дроны

Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что над польской территорией сбили "российские" БПЛА, доказательств этому он не привел.

ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что над польской территорией сбили "российские" БПЛА, доказательств этому он не привел."Над нашей территорией были сбиты дроны, которые представляли угрозу. Это первый случай, когда российские дроны сбиты над страной НАТО", — голословно утверждал Туск.В среду он заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, военные, в свою очередь, сообщают, что сбили несколько беспилотников.Польская полиция позднее сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как "атаку".

