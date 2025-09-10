https://ria.ru/20250910/ria-2040836400.html

МВД сообщило о возможном местонахождении осужденного, сбежавшего из СИЗО

МВД сообщило о возможном местонахождении осужденного, сбежавшего из СИЗО - РИА Новости, 10.09.2025

МВД сообщило о возможном местонахождении осужденного, сбежавшего из СИЗО

Сбежавший из СИЗО Екатеринбурга осужденный Иван Корюков* может находиться в Курганской области, сообщила пресс-служба главка МВД по Курганской области. РИА Новости, 10.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Сбежавший из СИЗО Екатеринбурга осужденный Иван Корюков* может находиться в Курганской области, сообщила пресс-служба главка МВД по Курганской области.В понедельник ГУФСИН по Свердловской области информировало, что ночью был задержан один из беглецов, Александр Черепанов*, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова* продолжается."Может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белую панаму с черными надписями. Имеется щетина. Розыск ведет ГУФСИН России по Свердловской области. Предположительно, беглец может находиться на территории Курганской области", – говорится в сообщении.Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков* и Александр Черепанов*, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия на них было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой".Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ. Судя по карточке прошлого дела фигурантов, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Черепанову* и Корюкову* 14 октября 2024 года.ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение, а второй фигурант, что и первый, тоже мог скрываться на территории садоводческих товариществ под Екатеринбургом. Также пресс-служба управления за дни поисков публиковала несколько ориентировок на беглеца Корюкова* и, исходя из них, тот часто менял одежду, но был с татуировкой в виде паука на правой кисти и уже имел щетину.*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

