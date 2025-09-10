https://ria.ru/20250910/rfpi-2041044874.html
Глава РФПИ призвал приветствовать голоса разума, выступающие за мир
Глава РФПИ призвал приветствовать голоса разума, выступающие за мир - РИА Новости, 10.09.2025
Глава РФПИ призвал приветствовать голоса разума, выступающие за мир
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал приветствовать "голоса
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал приветствовать "голоса разума", которые выступают за мир и глобальную безопасность. "Давайте будем приветствовать голоса разума по всему миру, которые хотят мира и глобальной безопасности", - написал Дмитриев в соцсети X. Таким "голосом разума" глава РФПИ назвал министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. "Голос разума - министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - объясняет воинственной главе Еврокомиссии Урсуле "Pfizer" фон дер Ляйен, что она не должна втягивать ЕС в третью мировую войну", - написал Дмитриев. Ранее в ходе пресс-конференции в среду Сийярто заявил, что среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира. Министр также подчеркнул необходимость диалога.
