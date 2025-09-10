https://ria.ru/20250910/rfpi-2041044874.html

Глава РФПИ призвал приветствовать голоса разума, выступающие за мир

Глава РФПИ призвал приветствовать голоса разума, выступающие за мир

Глава РФПИ призвал приветствовать голоса разума, выступающие за мир

10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал приветствовать "голоса разума", которые выступают за мир и глобальную безопасность. "Давайте будем приветствовать голоса разума по всему миру, которые хотят мира и глобальной безопасности", - написал Дмитриев в соцсети X. Таким "голосом разума" глава РФПИ назвал министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. "Голос разума - министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - объясняет воинственной главе Еврокомиссии Урсуле "Pfizer" фон дер Ляйен, что она не должна втягивать ЕС в третью мировую войну", - написал Дмитриев. Ранее в ходе пресс-конференции в среду Сийярто заявил, что среди политиков Европы больше тех, кто хочет продления конфликта на Украине, но Будапешт будет предпринимать усилия по установлению мира. Министр также подчеркнул необходимость диалога.

