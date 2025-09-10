Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошел рейд в хостеле после гибели футболиста в драке с мигрантами
13:33 10.09.2025 (обновлено: 14:20 10.09.2025)
В Москве прошел рейд в хостеле после гибели футболиста в драке с мигрантами
В Москве прошел рейд в хостеле после гибели футболиста в драке с мигрантами - РИА Новости, 10.09.2025
В Москве прошел рейд в хостеле после гибели футболиста в драке с мигрантами
Московские следователи в рамках доследственной проверки об организации незаконной миграции на фоне гибели спортсмена после драки с иностранными гражданами в... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московские следователи в рамках доследственной проверки об организации незаконной миграции на фоне гибели спортсмена после драки с иностранными гражданами в Подмосковье провели рейд в одном из хостелов столицы, там поймано более 80 нелегалов, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.Ранее представители общественности обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку действиям участников конфликта в Московской области, которые, по их предположению, организовали незаконную миграцию, открыв хостел в Москве. По данному факту московские следователи организовали доследственную проверку."В ходе проверочных мероприятий получена информация о возможном нарушении миграционного законодательства еще в одном хостеле, расположенном на улице 50 лет Октября в городе Москве… В указанном хостеле проведен рейд. В ходе обследования помещения проверено не менее 1000 иностранных граждан. В результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим. Они доставлены в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что постояльцы проверяются на причастность к совершению преступлений против общественной безопасности и госвласти. Также в помещении обнаружены рукописные материалы, которые направлены на исследование на предмет выявления экстремистского содержания."В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключили в ведомстве.
В Москве прошел рейд в хостеле после гибели футболиста в драке с мигрантами

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московские следователи в рамках доследственной проверки об организации незаконной миграции на фоне гибели спортсмена после драки с иностранными гражданами в Подмосковье провели рейд в одном из хостелов столицы, там поймано более 80 нелегалов, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Ранее представители общественности обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку действиям участников конфликта в Московской области, которые, по их предположению, организовали незаконную миграцию, открыв хостел в Москве. По данному факту московские следователи организовали доследственную проверку.
"В ходе проверочных мероприятий получена информация о возможном нарушении миграционного законодательства еще в одном хостеле, расположенном на улице 50 лет Октября в городе Москве… В указанном хостеле проведен рейд. В ходе обследования помещения проверено не менее 1000 иностранных граждан. В результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим. Они доставлены в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что постояльцы проверяются на причастность к совершению преступлений против общественной безопасности и госвласти. Также в помещении обнаружены рукописные материалы, которые направлены на исследование на предмет выявления экстремистского содержания.
"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключили в ведомстве.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Ленобласти задержали мигранта, пристававшего к девочке
3 сентября, 16:41
 
