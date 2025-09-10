https://ria.ru/20250910/reyd-2040930012.html
В Москве прошел рейд в хостеле после гибели футболиста в драке с мигрантами
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московские следователи в рамках доследственной проверки об организации незаконной миграции на фоне гибели спортсмена после драки с иностранными гражданами в Подмосковье провели рейд в одном из хостелов столицы, там поймано более 80 нелегалов, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.Ранее представители общественности обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку действиям участников конфликта в Московской области, которые, по их предположению, организовали незаконную миграцию, открыв хостел в Москве. По данному факту московские следователи организовали доследственную проверку."В ходе проверочных мероприятий получена информация о возможном нарушении миграционного законодательства еще в одном хостеле, расположенном на улице 50 лет Октября в городе Москве… В указанном хостеле проведен рейд. В ходе обследования помещения проверено не менее 1000 иностранных граждан. В результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим. Они доставлены в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что постояльцы проверяются на причастность к совершению преступлений против общественной безопасности и госвласти. Также в помещении обнаружены рукописные материалы, которые направлены на исследование на предмет выявления экстремистского содержания."В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключили в ведомстве.
