https://ria.ru/20250910/rets-2041033542.html

Экспоненты из РФ в Стамбуле провели встреч общим потенциалом в $38,7 млн

Экспоненты из РФ в Стамбуле провели встреч общим потенциалом в $38,7 млн - РИА Новости, 10.09.2025

Экспоненты из РФ в Стамбуле провели встреч общим потенциалом в $38,7 млн

Более 30 производителей из 16 регионов РФ при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) под брендом "Сделано в России" приняли участие со 2 по 5... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T18:06:00+03:00

2025-09-10T18:06:00+03:00

2025-09-10T18:06:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

турция

россия

стамбул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041032393_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fbeb295ae7701fb89152ad809468626e.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 30 производителей из 16 регионов РФ при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) под брендом "Сделано в России" приняли участие со 2 по 5 сентября в одной из крупнейших международных выставок продуктов питания и напитков - World Food Istanbul 2025, где провели 508 встреч, а общий потенциал составил 38,62 миллиона долларов, сообщает центр."С 2 по 5 сентября в Стамбуле прошла одна из крупнейших международных выставок продуктов питания и напитков - World Food Istanbul 2025. Уже в третий раз экспозиция российских компаний под брендом "Сделано в России" объединила более 30 производителей из 16 регионов страны при поддержке Российского экспортного центра. За четыре дня мероприятия было проведено 508 встреч, а общий потенциал составил 38,62 миллиона долларов. Коллективный стенд также посетили компании из стран Ближнего Востока, Азии и Европы - Ирака, Ирана, Индии, Сербии, Филиппин, Кувейта и Египта", - говорится в сообщении.РЭЦ напомнил, что World Food Istanbul - это ведущая международная выставка пищевой индустрии, которая ежегодно собирает ключевых игроков рынка из Турции и других стран. Уже более 30 лет мероприятие принимает Стамбул, предоставляя производителям и поставщикам продуктов питания возможность представить свою продукцию и наладить деловые контакты. За это время выставка зарекомендовала себя как одна из главных площадок для обмена опытом и поиска новых партнеров в пищевой отрасли.Российский стенд продемонстрировал богатый ассортимент отечественной продукции: от зернобобовых, кукурузного крахмала и деликатесных морепродуктов до уникальных гастрономических продуктов - адыгейской соли, травяных чаев, солений, сыров и кондитерских изделий. Особое внимание посетителей вызвали также биоразлагаемая одноразовая эко-посуда из дерева, современное детское питание, мультизлаковые батончики и биодобавки с омега-3 и коллагеном.Участники World Food Istanbul ознакомились с продукцией российских компаний. Среди них Группа агропредприятий "Ресурс" - один из крупнейших сельскохозяйственных комплексов России. Высокое качество продукции ГАП "Ресурс" ценится во многих странах, включая Турцию, страны Ближнего Востока, СНГ и Африки. На выставке World Food Istanbul 2025 ГАП "Ресурс" представила свою продукцию - подсолнечное масло, пшеницу и муку. Представители компании провели переговоры со своими партнерами и установили ряд новых деловых контактов."ГАП "Ресурс" на постоянной основе принимает участие в мероприятиях РЭЦ. Благодаря организационной поддержке Центра мы можем принимать участие в крупных мероприятиях международного уровня, поддерживать и увеличивать объем экспортных поставок, налаживать необходимое взаимодействие в целях расширения сотрудничества и кооперации с зарубежными партнерами. Здесь есть отличные возможности для усиления присутствия на глобальном рынке, укрепления позиций российских производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Мы высоко ценим всестороннюю поддержку РЭЦ", - прокомментировали в компании.Также в мероприятии участвовал ИП Хуажев Аслан, который с 2002 года выпускает натуральную адыгейскую соль и традиционные кавказские продукты. Компания провела значительное число целевых встреч с представителями торговых компаний и дистрибьюторов из Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Армении, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Главный интерес вызвала линейка адыгейской соли и "Аджика Уляпская" - продукты, сочетающие аутентичность и натуральность."Партнеры отметили уникальность рецептуры и конкурентоспособность по цене. По предварительным оценкам, потенциал обсуждаемых контрактов и совместных проектов превышает $1 млн. Участие в мероприятии стало важным шагом для расширения экспортной географии и укрепления позиций адыгской продукции на международных рынках", - рассказали по итогам участия в выставке представители экспортера.Компания "Царицынские соленья" представила на выставке ассортимент маринованных овощей (огурцы, помидоры, капуста с натуральными специями и травами), томатные соусы и фруктовые джемы. Продукция выделяется чистотой состава, качеством сырья и приверженностью русским традициям - без искусственных добавок и синтетики. "Царицынские соленья" экспортируют продукцию с 2018 года в страны СНГ, Израиль, Китай и другие. На выставке компания провела около 30 встреч с дистрибьюторами и торговыми сетями, в том числе с ведущими турецкими компаниями."Высокий профессионализм организаторов, продуманность каждого этапа сделали мероприятие одним из лучших. Особое внимание уделялось консультантам и переводчикам - общение проходило комфортно несмотря на языковые барьеры. Наши маринованные овощи вызвали живой интерес благодаря качеству и уникальному вкусу. Участие дало нам возможность расширить клиентскую базу и заложить прочные деловые отношения с компаниями Турции. Планируем развивать экспорт на рынок Персидского залива с получением сертификата Халяль", - уточнили представители "Царицынских солений".Добавим, график бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250814/sneki-2035203847.html

https://ria.ru/20250812/kino-2034781678.html

турция

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика, турция, россия, стамбул