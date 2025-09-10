https://ria.ru/20250910/rasplakalsya-2041040785.html

Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде

Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде - РИА Новости, 10.09.2025

Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде

Бывший первый замгубернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, расплакался в суде, сообщил... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший первый замгубернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, расплакался в суде, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.Мужчина во время выступления в суде попросил освободить его из-под стражи, поэтому рассказывал о своих заслугах и семье. Говоря о супруге, он не смог сдержать слез, поэтому первому замглавы региона пришлось на некоторое время прервать свою речь.Суд ранее арестовал Дедова и бывшего губернатора Алексея Смирнова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточняла, что они, по версии следствия, организовали кражу миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили экс-депутата Курской облдумы Максима Васильева.По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывшего главу которой Владимира Лукина также арестовали. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и нескольких предпринимателей более 3,2 миллиарда рублей, присвоенных ими на контрактах по возведению оборонных сооружений в области.

