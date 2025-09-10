https://ria.ru/20250910/raps-2040903062.html

Рекордный урожай рапса собирают в Липецкой области

Рекордный урожай рапса собирают в Липецкой области - РИА Новости, 10.09.2025

Рекордный урожай рапса собирают в Липецкой области

Рекордно высокая урожайность рапса наблюдается в этом году в Липецкой области, на сегодняшний день она почти на 45% превышает показатели прошлого года, сообщил... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T12:50:00+03:00

2025-09-10T12:50:00+03:00

2025-09-10T12:50:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800937847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c09b37ab17c5d2935e9b69a6a30afa35.jpg

ЛИПЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Рекордно высокая урожайность рапса наблюдается в этом году в Липецкой области, на сегодняшний день она почти на 45% превышает показатели прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В среднем урожайность рапса составляет 28 центнеров с гектара, уже убрано 70% площадей, подчеркнул глава региона. Отмечается, что нынешний урожай уже превысил итоговые показатели прошлого года. По словам Артамонова, это новый рекорд для региона. "Наши аграрии демонстрируют высочайший уровень профессионализма, эффективно используя современные агротехнологии и научные разработки. Это укрепляет продовольственную безопасность не только области, но и всей страны, а также открывает новые экспортные перспективы для липецкой сельхозпродукции", – отметил Артамонов. Помимо рапса, в Липецкой области обмолачивают подсолнечник и сою. На текущий момент намолочено 123,5 тысячи тонн рапса, 15,4 тысячи тонн подсолнечника и 11,2 тысячи тонн сои. Глава региона добавил, что общая площадь под масличными культурами в этом году составляет 433 тысячи гектаров. В прошлом году в области с 416 тысяч гектаров было собрано 877 тысяч тонн подсолнечника, сои и рапса.

https://ria.ru/20250905/malki-2040079653.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов