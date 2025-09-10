Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область
 
12:50 10.09.2025
Рекордный урожай рапса собирают в Липецкой области
Рекордный урожай рапса собирают в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Рекордно высокая урожайность рапса наблюдается в этом году в Липецкой области, на сегодняшний день она почти на 45% превышает показатели прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В среднем урожайность рапса составляет 28 центнеров с гектара, уже убрано 70% площадей, подчеркнул глава региона. Отмечается, что нынешний урожай уже превысил итоговые показатели прошлого года. По словам Артамонова, это новый рекорд для региона. "Наши аграрии демонстрируют высочайший уровень профессионализма, эффективно используя современные агротехнологии и научные разработки. Это укрепляет продовольственную безопасность не только области, но и всей страны, а также открывает новые экспортные перспективы для липецкой сельхозпродукции", – отметил Артамонов. Помимо рапса, в Липецкой области обмолачивают подсолнечник и сою. На текущий момент намолочено 123,5 тысячи тонн рапса, 15,4 тысячи тонн подсолнечника и 11,2 тысячи тонн сои. Глава региона добавил, что общая площадь под масличными культурами в этом году составляет 433 тысячи гектаров. В прошлом году в области с 416 тысяч гектаров было собрано 877 тысяч тонн подсолнечника, сои и рапса.
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Рекордный урожай рапса собирают в Липецкой области

Артамонов: в Липецкой области собирают рекордно высокий урожай рапса

ЛИПЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Рекордно высокая урожайность рапса наблюдается в этом году в Липецкой области, на сегодняшний день она почти на 45% превышает показатели прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В среднем урожайность рапса составляет 28 центнеров с гектара, уже убрано 70% площадей, подчеркнул глава региона. Отмечается, что нынешний урожай уже превысил итоговые показатели прошлого года. По словам Артамонова, это новый рекорд для региона.
"Наши аграрии демонстрируют высочайший уровень профессионализма, эффективно используя современные агротехнологии и научные разработки. Это укрепляет продовольственную безопасность не только области, но и всей страны, а также открывает новые экспортные перспективы для липецкой сельхозпродукции", – отметил Артамонов.
Помимо рапса, в Липецкой области обмолачивают подсолнечник и сою. На текущий момент намолочено 123,5 тысячи тонн рапса, 15,4 тысячи тонн подсолнечника и 11,2 тысячи тонн сои.
Глава региона добавил, что общая площадь под масличными культурами в этом году составляет 433 тысячи гектаров. В прошлом году в области с 416 тысяч гектаров было собрано 877 тысяч тонн подсолнечника, сои и рапса.
