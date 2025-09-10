Рейтинг@Mail.ru
"Сладкая месть". В Индии раскрыли неожиданный секрет профилактики рака - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/rak-2041070986.html
"Сладкая месть". В Индии раскрыли неожиданный секрет профилактики рака
"Сладкая месть". В Индии раскрыли неожиданный секрет профилактики рака - РИА Новости, 10.09.2025
"Сладкая месть". В Индии раскрыли неожиданный секрет профилактики рака
Глюкоза помогает организму укреплять иммунитет и бороться с раковыми клетками, пишет Times of India со ссылкой на исследование института Ван Андел в США. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T22:51:00+03:00
2025-09-10T22:51:00+03:00
индия
сша
наука
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759543481_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_24dd1a4b775df8fe66a0fb1e847259e6.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глюкоза помогает организму укреплять иммунитет и бороться с раковыми клетками, пишет Times of India со ссылкой на исследование института Ван Андел в США."Иммунные клетки подвержены сильным изменениям под действием окружающей среды. Мы знали, что Т-клеткам необходим доступ к глюкозе, но не понимали зачем. Ранее считалось, что они используют её только для энергии, однако теперь ясно: глюкоза служит строительным материалом для молекул, которые поддерживают противораковые свойства Т-клеток", — пояснил автор исследования Джосеф Лонго.Ученые установили, что сахар не только вызывает скачок уровня инсулина, но и усиливает работу иммунной системы. По их данным, оптимизация поступления глюкозы может повысить эффективность борьбы не только с онкологией, но и с инфекционными заболеваниями.Таким образом, "сладкая месть" перестает быть красивой метафорой — организм действительно использует сладкое, чтобы защищать себя от рака, резюмируется в материале.
https://ria.ru/20250828/rak-2038206349.html
https://ria.ru/20250820/rak-2036582119.html
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759543481_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_d660aa8ff8d80b23c4caff49d58dd4cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, сша, наука, общество, здоровье - общество
Индия, США, Наука, Общество, Здоровье - Общество
"Сладкая месть". В Индии раскрыли неожиданный секрет профилактики рака

СМИ: глюкоза помогает организму бороться с раком и укрепляет иммунитет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМного сахара
Много сахара - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Много сахара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глюкоза помогает организму укреплять иммунитет и бороться с раковыми клетками, пишет Times of India со ссылкой на исследование института Ван Андел в США.
"Иммунные клетки подвержены сильным изменениям под действием окружающей среды. Мы знали, что Т-клеткам необходим доступ к глюкозе, но не понимали зачем. Ранее считалось, что они используют её только для энергии, однако теперь ясно: глюкоза служит строительным материалом для молекул, которые поддерживают противораковые свойства Т-клеток", — пояснил автор исследования Джосеф Лонго.
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Ученые назвали продукт, защищающий от рака
28 августа, 22:28
Ученые установили, что сахар не только вызывает скачок уровня инсулина, но и усиливает работу иммунной системы. По их данным, оптимизация поступления глюкозы может повысить эффективность борьбы не только с онкологией, но и с инфекционными заболеваниями.
Таким образом, "сладкая месть" перестает быть красивой метафорой — организм действительно использует сладкое, чтобы защищать себя от рака, резюмируется в материале.
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
У мужчины нашли рак после съеденной сосиски
20 августа, 18:49
 
ИндияСШАНаукаОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала