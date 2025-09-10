https://ria.ru/20250910/rak-2041070986.html
"Сладкая месть". В Индии раскрыли неожиданный секрет профилактики рака
Глюкоза помогает организму укреплять иммунитет и бороться с раковыми клетками, пишет Times of India со ссылкой на исследование института Ван Андел в США. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глюкоза помогает организму укреплять иммунитет и бороться с раковыми клетками, пишет Times of India со ссылкой на исследование института Ван Андел в США."Иммунные клетки подвержены сильным изменениям под действием окружающей среды. Мы знали, что Т-клеткам необходим доступ к глюкозе, но не понимали зачем. Ранее считалось, что они используют её только для энергии, однако теперь ясно: глюкоза служит строительным материалом для молекул, которые поддерживают противораковые свойства Т-клеток", — пояснил автор исследования Джосеф Лонго.Ученые установили, что сахар не только вызывает скачок уровня инсулина, но и усиливает работу иммунной системы. По их данным, оптимизация поступления глюкозы может повысить эффективность борьбы не только с онкологией, но и с инфекционными заболеваниями.Таким образом, "сладкая месть" перестает быть красивой метафорой — организм действительно использует сладкое, чтобы защищать себя от рака, резюмируется в материале.
