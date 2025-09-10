Рейтинг@Mail.ru
Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана
16:44 10.09.2025
Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана
Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана - РИА Новости, 10.09.2025
Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана
Отказ от урана из РФ потребует времени, заявил глава минэнерго США Крис Райт. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:44:00+03:00
2025-09-10T16:44:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Отказ от урана из РФ потребует времени, заявил глава минэнерго США Крис Райт. "Нам нужно массово наращивать обогащение урана в США вместе с союзниками из Европы, чтобы отказаться от российского, но это требует времени", - заявил Райт на конференции Gastech, трансляцию вели организаторы. Как заявил Райт, закон не позволяет США закупать уран из РФ после 2028 года.
сша
россия
европа
в мире, сша, россия, европа
В мире, США, Россия, Европа
Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана

Райт: отказ США от российского урана потребует времени

© AP Photo / Ross D. FranklinУрановый рудник компании Energy Fuels Inc. недалеко от Тусаяна, штат Аризона
Урановый рудник компании Energy Fuels Inc. недалеко от Тусаяна, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Урановый рудник компании Energy Fuels Inc. недалеко от Тусаяна, штат Аризона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Отказ от урана из РФ потребует времени, заявил глава минэнерго США Крис Райт.
"Нам нужно массово наращивать обогащение урана в США вместе с союзниками из Европы, чтобы отказаться от российского, но это требует времени", - заявил Райт на конференции Gastech, трансляцию вели организаторы.
Как заявил Райт, закон не позволяет США закупать уран из РФ после 2028 года.
11 августа 2024, 08:00
Атомная ложь Америки
11 августа 2024, 08:00
 
