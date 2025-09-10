https://ria.ru/20250910/rajt-2041004161.html

Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана

Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана - РИА Новости, 10.09.2025

Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана

Отказ от урана из РФ потребует времени, заявил глава минэнерго США Крис Райт. РИА Новости, 10.09.2025

ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Отказ от урана из РФ потребует времени, заявил глава минэнерго США Крис Райт. "Нам нужно массово наращивать обогащение урана в США вместе с союзниками из Европы, чтобы отказаться от российского, но это требует времени", - заявил Райт на конференции Gastech, трансляцию вели организаторы. Как заявил Райт, закон не позволяет США закупать уран из РФ после 2028 года.

