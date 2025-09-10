https://ria.ru/20250910/rajt-2041004161.html
Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана
Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Отказ от урана из РФ потребует времени, заявил глава минэнерго США Крис Райт. "Нам нужно массово наращивать обогащение урана в США вместе с союзниками из Европы, чтобы отказаться от российского, но это требует времени", - заявил Райт на конференции Gastech, трансляцию вели организаторы. Как заявил Райт, закон не позволяет США закупать уран из РФ после 2028 года.
