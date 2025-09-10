https://ria.ru/20250910/pvo-2041014574.html
ПВО Йемена отразила израильскую атаку
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Йемена отражают израильскую атаку, сообщил представитель вооружённых сил на территории под контролем движения "Ансар Алла" (хуситов) бригадный генерал Яхья Сариа. Ранее источник в органах власти столицы Йемена Саны сообщил РИА Новости, что в Сане прозвучала серия мощных взрывов в результате атаки израильских ВВС. "Наши средства ПВО в настоящее время противостоят израильским самолётам, совершающим агрессию против нашей страны", - сказал Сариа, слова которого приводятся в Telegram-канале вооруженных сил хуситов. Во вторник хуситы сообщили, что атаковали гиперзвуковой ракетой окрестности Иерусалима, а беспилотниками - юг Израиля.
