ПВО сбила 32 украинских беспилотника над российскими регионами
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над Белгородской, Курской областями, Краснодарским краем и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Десятого сентября 2025 года в период с 11.15 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 25 - над территорией Белгородской области, четыре – над акваторией Черного моря, два – над территорией Курской области и один - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
