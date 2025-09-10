https://ria.ru/20250910/pvo-2040897382.html
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Крымом и Белгородской областью
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Крымом и Белгородской областью
Средства ПВО России сбили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом и Белгородской областью, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Средства ПВО России сбили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом и Белгородской областью, сообщило журналистам Минобороны РФ."Десятого сентября текущего года в период с 8.25 мск до 11.10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Республики Крым и два БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
