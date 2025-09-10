https://ria.ru/20250910/pvo-2040891674.html

Пушилин рассказал о перехвате ракет ВСУ в День освобождения Донбасса

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Система "Купол Донбасса" перехватила большую часть ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены ВСУ по Донецку в День освобождения Донбасса, накануне и после праздника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, жители ДНР привыкли, что в православные праздники и значимые для республики даты, связанные с историей, украинский режим старается нанести ощутимые удары по гражданскому населению. "В преддверии 8 сентября, и в сам день восьмого (сентября - ред.), и на следующий день, вчера вечером, тоже совершена атака по Донецку. Это также сопряжено как раз с теми поставками, которые были одобрены Европой, потому что задействованы были ракеты дальнобойные, высокоточные Storm Shadow, скомбинированные атаки совместно с беспилотниками... Большая часть перехвачена и нивелирована системой РЭБ "Купол Донбасса", а также ПВО отрабатывала по крупным целям. Но, к сожалению, есть и прилеты, и, к сожалению, есть и пострадавшие, раненые среди гражданского населения", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что эти обстрелы - реакция на успехи российских подразделений на линии боевого соприкосновения. "Практически каждый день поступает информация о продвижении, освобождении. Где-то это сотни метров, где-то это больше, меньше чуть. Но каждое продвижение, каждая возможность продвигаться и не дать возможности противнику закрепиться - это для нас хорошие сигналы, которые поступают регулярно", - рассказал Пушилин.

Ольга Фомченкова

