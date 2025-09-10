Силы ПВО уничтожили 122 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 122 украинских БПЛА над российскими регионами
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 122 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ
"Десятого сентября с полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 из них был уничтожен над Брянской областью, 17 - над Крымом, 12 - над Воронежской областью, также по 11 БПЛА были сбиты над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем.
Кроме того, девять дронов нейтрализованы над Орловской областью, пять - над Калужской, три - над Рязанской, по два - над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один - над Тульской областью.
Пятнадцать украинских дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, добавили в МО РФ.
