Силы ПВО уничтожили 122 украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 122 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T07:35:00+03:00

2025-09-10T07:35:00+03:00

2025-09-10T07:40:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 122 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ"Десятого сентября с полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 21 из них был уничтожен над Брянской областью, 17 - над Крымом, 12 - над Воронежской областью, также по 11 БПЛА были сбиты над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем.Кроме того, девять дронов нейтрализованы над Орловской областью, пять - над Калужской, три - над Рязанской, по два - над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один - над Тульской областью.Пятнадцать украинских дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, добавили в МО РФ.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

