Силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА в Тульской области

Силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА в Тульской области

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО ночью сбила один БПЛА ВСУ в Тульской области, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegrаm-канале."Минувшей ночью в результате боевой работы подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один беспилотник ВСУ", - написал он.Миляев уточнил, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.

