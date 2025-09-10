https://ria.ru/20250910/pvo-2040829592.html
Силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА в Тульской области
Силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА в Тульской области
Силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА в Тульской области
ПВО ночью сбила один БПЛА ВСУ в Тульской области, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО ночью сбила один БПЛА ВСУ в Тульской области, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegrаm-канале."Минувшей ночью в результате боевой работы подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один беспилотник ВСУ", - написал он.Миляев уточнил, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.
Силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА в Тульской области
