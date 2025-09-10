https://ria.ru/20250910/pvo-2040809130.html

Силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА за вечер

Силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА за вечер - РИА Новости, 10.09.2025

Силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА за вечер

ПВО за вечер сбила 22 БПЛА над шестью регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T00:23:00+03:00

2025-09-10T00:23:00+03:00

2025-09-10T00:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

республика крым

безопасность

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

орловская область

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. ПВО за вечер сбила 22 БПЛА над шестью регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны."Девятого сентября с 17.40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

республика крым

черное море

орловская область

курская область

воронежская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, республика крым, безопасность, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, курская область, воронежская область, брянская область