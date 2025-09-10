https://ria.ru/20250910/pvo-2040809130.html
Силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА за вечер
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. ПВО за вечер сбила 22 БПЛА над шестью регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны."Девятого сентября с 17.40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
