Специальная военная операция на Украине
 
00:23 10.09.2025 (обновлено: 00:46 10.09.2025)
Силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА за вечер
Силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА за вечер
ПВО за вечер сбила 22 БПЛА над шестью регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.
специальная военная операция на украине
белгородская область
республика крым
безопасность
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
орловская область
курская область
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. ПВО за вечер сбила 22 БПЛА над шестью регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны."Девятого сентября с 17.40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
белгородская область
республика крым
черное море
орловская область
курская область
воронежская область
брянская область
белгородская область, республика крым, безопасность, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, курская область, воронежская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Республика Крым, Безопасность, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Курская область, Воронежская область, Брянская область
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. ПВО за вечер сбила 22 БПЛА над шестью регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.
«
"Девятого сентября с 17.40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военные ликвидировали:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
