"Путин предупредил": в США раскрыли, какой сигнал Россия послала Западу
"Путин предупредил": в США раскрыли, какой сигнал Россия послала Западу
2025-09-10T21:17:00+03:00
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Владимир Путин вынес четкое предупреждение киевскому режиму и западным лидерам о том, что отправка европейских войск на Украину приведет к серьезному ответу России, пишет американская газета The New York Times."Посыл Путина Украине заключается в том, что он не сомневается в своем военном превосходстве. Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину", — говорится в материале.Издание отмечает, что во Владивостоке Путин дал понять, что Россия ждет следующего шага со стороны Запада и Украины, и не станет отступать от собственных гарантий безопасности.В прошедший четверг в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
