Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 10.09.2025 (обновлено: 20:41 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/putin-2041056850.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи - РИА Новости, 10.09.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким почетного профессора филологического факультета Московского государственного... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T20:39:00+03:00
2025-09-10T20:41:00+03:00
россия
аза тахо-годи
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040673745_0:42:500:323_1920x0_80_0_0_56f9bbcedaffc2a962be748a9783774b.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким почетного профессора филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Азы Тахо-Годи, отметив, что она была человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В понедельник пресс-служба русского ПЕН-центра сообщила, что Аза Тахо-Годи умерла в возрасте 102 лет. "Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Алибековны Тахо-Годи. Аза Тахо-Годи была известным учёным, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, настоящим энтузиастом и подвижником... И как верный друг и соратница долгие годы бережно хранила богатейшее творческое, идейное наследие выдающегося российского философа и мыслителя Алексея Фёдоровича Лосева", - говорится в соболезновании. Президент также отметил, что многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью Тахо-Годи утверждала великую ценность образования, науки, культуры, просвещения. "Добрая память об Азе Алибековне Тахо-Годи навсегда сохранится в сердцах её близких, коллег, друзей, учеников", - добавил глава государства.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040673745_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_5579c9182633cc3dded36834973a55ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аза тахо-годи, владимир путин, общество
Россия, Аза Тахо-Годи, Владимир Путин, Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи

Путин выразил соболезнования родным и близким профессора Азы Тахо-Годи

© Фото : Public domainАза Тахо-Годи
Аза Тахо-Годи - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : Public domain
Аза Тахо-Годи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким почетного профессора филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Азы Тахо-Годи, отметив, что она была человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В понедельник пресс-служба русского ПЕН-центра сообщила, что Аза Тахо-Годи умерла в возрасте 102 лет.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Алибековны Тахо-Годи. Аза Тахо-Годи была известным учёным, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, настоящим энтузиастом и подвижником... И как верный друг и соратница долгие годы бережно хранила богатейшее творческое, идейное наследие выдающегося российского философа и мыслителя Алексея Фёдоровича Лосева", - говорится в соболезновании.
Президент также отметил, что многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью Тахо-Годи утверждала великую ценность образования, науки, культуры, просвещения.
"Добрая память об Азе Алибековне Тахо-Годи навсегда сохранится в сердцах её близких, коллег, друзей, учеников", - добавил глава государства.
 
РоссияАза Тахо-ГодиВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала