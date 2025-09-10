https://ria.ru/20250910/putin-2041056850.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи

2025-09-10T20:39:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким почетного профессора филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Азы Тахо-Годи, отметив, что она была человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В понедельник пресс-служба русского ПЕН-центра сообщила, что Аза Тахо-Годи умерла в возрасте 102 лет. "Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Алибековны Тахо-Годи. Аза Тахо-Годи была известным учёным, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, настоящим энтузиастом и подвижником... И как верный друг и соратница долгие годы бережно хранила богатейшее творческое, идейное наследие выдающегося российского философа и мыслителя Алексея Фёдоровича Лосева", - говорится в соболезновании. Президент также отметил, что многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью Тахо-Годи утверждала великую ценность образования, науки, культуры, просвещения. "Добрая память об Азе Алибековне Тахо-Годи навсегда сохранится в сердцах её близких, коллег, друзей, учеников", - добавил глава государства.

россия, аза тахо-годи, владимир путин, общество