https://ria.ru/20250910/putin-2041056850.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи - РИА Новости, 10.09.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким почетного профессора филологического факультета Московского государственного... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T20:39:00+03:00
2025-09-10T20:39:00+03:00
2025-09-10T20:41:00+03:00
россия
аза тахо-годи
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040673745_0:42:500:323_1920x0_80_0_0_56f9bbcedaffc2a962be748a9783774b.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким почетного профессора филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Азы Тахо-Годи, отметив, что она была человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В понедельник пресс-служба русского ПЕН-центра сообщила, что Аза Тахо-Годи умерла в возрасте 102 лет. "Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Алибековны Тахо-Годи. Аза Тахо-Годи была известным учёным, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, настоящим энтузиастом и подвижником... И как верный друг и соратница долгие годы бережно хранила богатейшее творческое, идейное наследие выдающегося российского философа и мыслителя Алексея Фёдоровича Лосева", - говорится в соболезновании. Президент также отметил, что многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью Тахо-Годи утверждала великую ценность образования, науки, культуры, просвещения. "Добрая память об Азе Алибековне Тахо-Годи навсегда сохранится в сердцах её близких, коллег, друзей, учеников", - добавил глава государства.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040673745_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_5579c9182633cc3dded36834973a55ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аза тахо-годи, владимир путин, общество
Россия, Аза Тахо-Годи, Владимир Путин, Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи
Путин выразил соболезнования родным и близким профессора Азы Тахо-Годи
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким почетного профессора филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Азы Тахо-Годи, отметив, что она была человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
В понедельник пресс-служба русского ПЕН-центра сообщила, что Аза Тахо-Годи
умерла в возрасте 102 лет.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Алибековны Тахо-Годи. Аза Тахо-Годи была известным учёным, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, настоящим энтузиастом и подвижником... И как верный друг и соратница долгие годы бережно хранила богатейшее творческое, идейное наследие выдающегося российского философа и мыслителя Алексея Фёдоровича Лосева", - говорится в соболезновании.
Президент также отметил, что многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью Тахо-Годи утверждала великую ценность образования, науки, культуры, просвещения.
"Добрая память об Азе Алибековне Тахо-Годи навсегда сохранится в сердцах её близких, коллег, друзей, учеников", - добавил глава государства.