https://ria.ru/20250910/putin-2041043804.html

Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства

Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства - РИА Новости, 10.09.2025

Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства

Смоленская область возрождает свою основную историческую сельскохозяйственную компетенцию – льноводство, и сейчас занимает первое место в России по посевной... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T18:54:00+03:00

2025-09-10T18:54:00+03:00

2025-09-10T18:54:00+03:00

россия

смоленская область

василий анохин

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040957112_203:517:2866:2015_1920x0_80_0_0_818a5d2e0d73e7f021d3ee45f2c6b72c.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Смоленская область возрождает свою основную историческую сельскохозяйственную компетенцию – льноводство, и сейчас занимает первое место в России по посевной площади и переработке, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Начали возрождать и развивать нашу основную историческую компетенцию – лён. Сейчас это очень востребованный, хороший экспортный продукт. Мы занимаем первое место в России по посевной площади и по переработке. Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мы на 40% приросли, за начало 2025-го – ещё 17%, и по переработке тоже порядка 70% мы приросли", - рассказал Анохин. Он отметил, что в этом региону помогают белорусские коллеги. "У нас много совместных предприятий, и мы сейчас с ними не только в льнообработке и переработке и в посевных площадях работаем, но ещё учреждаем совместные селекционно-семеноводческие центры, потому что сырьё у нас было привозное. Хотим вывести собственные сорта", - подчеркнул смоленский губернатор.

https://ria.ru/20250808/putin-2034152822.html

россия

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, смоленская область, василий анохин, владимир путин, общество