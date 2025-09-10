https://ria.ru/20250910/putin-2041043804.html
Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства
Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства - РИА Новости, 10.09.2025
Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства
Смоленская область возрождает свою основную историческую сельскохозяйственную компетенцию – льноводство, и сейчас занимает первое место в России по посевной... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T18:54:00+03:00
2025-09-10T18:54:00+03:00
2025-09-10T18:54:00+03:00
россия
смоленская область
василий анохин
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040957112_203:517:2866:2015_1920x0_80_0_0_818a5d2e0d73e7f021d3ee45f2c6b72c.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Смоленская область возрождает свою основную историческую сельскохозяйственную компетенцию – льноводство, и сейчас занимает первое место в России по посевной площади и переработке, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Начали возрождать и развивать нашу основную историческую компетенцию – лён. Сейчас это очень востребованный, хороший экспортный продукт. Мы занимаем первое место в России по посевной площади и по переработке. Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мы на 40% приросли, за начало 2025-го – ещё 17%, и по переработке тоже порядка 70% мы приросли", - рассказал Анохин. Он отметил, что в этом региону помогают белорусские коллеги. "У нас много совместных предприятий, и мы сейчас с ними не только в льнообработке и переработке и в посевных площадях работаем, но ещё учреждаем совместные селекционно-семеноводческие центры, потому что сырьё у нас было привозное. Хотим вывести собственные сорта", - подчеркнул смоленский губернатор.
https://ria.ru/20250808/putin-2034152822.html
россия
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040957112_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8ad16edce5d572bf12a2c99945267b84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, смоленская область, василий анохин, владимир путин, общество
Россия, Смоленская область, Василий Анохин, Владимир Путин, Общество
Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства
Анохин: Смоленская область возрождает свою сельскохозяйственную компетенцию