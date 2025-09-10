Рейтинг@Mail.ru
Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства
18:54 10.09.2025
Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства
Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства - РИА Новости, 10.09.2025
Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства
Смоленская область возрождает свою основную историческую сельскохозяйственную компетенцию – льноводство, и сейчас занимает первое место в России по посевной... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Смоленская область возрождает свою основную историческую сельскохозяйственную компетенцию – льноводство, и сейчас занимает первое место в России по посевной площади и переработке, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Начали возрождать и развивать нашу основную историческую компетенцию – лён. Сейчас это очень востребованный, хороший экспортный продукт. Мы занимаем первое место в России по посевной площади и по переработке. Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мы на 40% приросли, за начало 2025-го – ещё 17%, и по переработке тоже порядка 70% мы приросли", - рассказал Анохин. Он отметил, что в этом региону помогают белорусские коллеги. "У нас много совместных предприятий, и мы сейчас с ними не только в льнообработке и переработке и в посевных площадях работаем, но ещё учреждаем совместные селекционно-семеноводческие центры, потому что сырьё у нас было привозное. Хотим вывести собственные сорта", - подчеркнул смоленский губернатор.
россия
смоленская область
Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства

Анохин: Смоленская область возрождает свою сельскохозяйственную компетенцию

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Смоленская область возрождает свою основную историческую сельскохозяйственную компетенцию – льноводство, и сейчас занимает первое место в России по посевной площади и переработке, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Начали возрождать и развивать нашу основную историческую компетенцию – лён. Сейчас это очень востребованный, хороший экспортный продукт. Мы занимаем первое место в России по посевной площади и по переработке. Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мы на 40% приросли, за начало 2025-го – ещё 17%, и по переработке тоже порядка 70% мы приросли", - рассказал Анохин.
Он отметил, что в этом региону помогают белорусские коллеги.
"У нас много совместных предприятий, и мы сейчас с ними не только в льнообработке и переработке и в посевных площадях работаем, но ещё учреждаем совместные селекционно-семеноводческие центры, потому что сырьё у нас было привозное. Хотим вывести собственные сорта", - подчеркнул смоленский губернатор.
