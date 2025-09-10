https://ria.ru/20250910/putin-2040982669.html

Путин отметил показатели Смоленской области по выявлению онкологии

2025-09-10T15:33:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие показатели Смоленской области по выявлению онкологии. В среду глава государства встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. "На онкологию надо обратить особое внимание", - заметил президент в ходе встречи. Анохин доложил, что 30 тысяч человек сейчас находятся под наблюдением. "У нас есть вопросы, поэтому именно онкологической службой мы сейчас активно занимаемся", - отчитался он, говоря о выявлении заболеваний. "Может быть, и плюс есть, значит, выявление всё-таки хорошее", - отреагировал президент.

