15:21 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска, отметив, что город называли "столицей огранки". Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором региона Василием Анохиным. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Анохин отметил, что регион активно работает с компанией "Алроса". "Раньше нас называли столицей…", - упомянул глава Смоленской области. "Огранки?" - закончил фразу Путин. Анохин подтвердил и добавил, что теперь холдинг "Алроса" полностью развернул в регионе всю ювелирную группу.
общество, россия, смоленск, смоленская область, василий анохин, владимир путин, алроса
Общество, Россия, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин, Владимир Путин, Алроса
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска, отметив, что город называли "столицей огранки".
Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором региона Василием Анохиным. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Анохин отметил, что регион активно работает с компанией "Алроса".
"Раньше нас называли столицей…", - упомянул глава Смоленской области.
"Огранки?" - закончил фразу Путин.
Анохин подтвердил и добавил, что теперь холдинг "Алроса" полностью развернул в регионе всю ювелирную группу.
