https://ria.ru/20250910/putin-2040978809.html
Путин вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска
Путин вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска - РИА Новости, 10.09.2025
Путин вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска
Президент России Владимир Путин вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска, отметив, что город называли "столицей огранки". РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:21:00+03:00
2025-09-10T15:21:00+03:00
2025-09-10T15:21:00+03:00
общество
россия
смоленск
смоленская область
василий анохин
владимир путин
алроса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040957112_203:517:2866:2015_1920x0_80_0_0_818a5d2e0d73e7f021d3ee45f2c6b72c.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска, отметив, что город называли "столицей огранки". Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором региона Василием Анохиным. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Анохин отметил, что регион активно работает с компанией "Алроса". "Раньше нас называли столицей…", - упомянул глава Смоленской области. "Огранки?" - закончил фразу Путин. Анохин подтвердил и добавил, что теперь холдинг "Алроса" полностью развернул в регионе всю ювелирную группу.
https://ria.ru/20250626/anokhin-2025664983.html
россия
смоленск
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040957112_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8ad16edce5d572bf12a2c99945267b84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, смоленск, смоленская область, василий анохин, владимир путин, алроса
Общество, Россия, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин, Владимир Путин, Алроса
Путин вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска
Путин вспомнил, что Смоленск называли столицей огранки