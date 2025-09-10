https://ria.ru/20250910/putin-2040978809.html

Путин вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска

Путин вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска

2025-09-10T15:21:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска, отметив, что город называли "столицей огранки". Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором региона Василием Анохиным. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Анохин отметил, что регион активно работает с компанией "Алроса". "Раньше нас называли столицей…", - упомянул глава Смоленской области. "Огранки?" - закончил фразу Путин. Анохин подтвердил и добавил, что теперь холдинг "Алроса" полностью развернул в регионе всю ювелирную группу.

