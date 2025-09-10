Рейтинг@Mail.ru
15:00 10.09.2025
Путин похвалил смоленские власти за работу в области здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин похвалил усилия властей Смоленской области в области здравоохранения, в частности, за сокращение дефицита медперсонала в ФАПах.
владимир путин
василий анохин
смоленская область
россия
общество
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил усилия властей Смоленской области в области здравоохранения, в частности, за сокращение дефицита медперсонала в ФАПах. В среду глава государства встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Говоря о здравоохранении в регионе, губернатор доложил, что власти Смоленской области в два раза сократили дефицит персонала в ФАПах. "Да, я знаю. У вас получается, это правда", - отреагировал на это Путин.
смоленская область
россия
владимир путин, василий анохин, смоленская область, россия, общество
Владимир Путин, Василий Анохин, Смоленская область, Россия, Общество
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил усилия властей Смоленской области в области здравоохранения, в частности, за сокращение дефицита медперсонала в ФАПах.
В среду глава государства встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Говоря о здравоохранении в регионе, губернатор доложил, что власти Смоленской области в два раза сократили дефицит персонала в ФАПах.
"Да, я знаю. У вас получается, это правда", - отреагировал на это Путин.
Владимир ПутинВасилий АнохинСмоленская областьРоссияОбщество
 
 
