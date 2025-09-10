Путин похвалил смоленские власти за работу в области здравоохранения

https://ria.ru/20250910/putin-2040970999.html

Президент РФ Владимир Путин похвалил усилия властей Смоленской области в области здравоохранения, в частности, за сокращение дефицита медперсонала в ФАПах. РИА Новости, 10.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил усилия властей Смоленской области в области здравоохранения, в частности, за сокращение дефицита медперсонала в ФАПах. В среду глава государства встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Говоря о здравоохранении в регионе, губернатор доложил, что власти Смоленской области в два раза сократили дефицит персонала в ФАПах. "Да, я знаю. У вас получается, это правда", - отреагировал на это Путин.

