Путин похвалил смоленские власти за работу в области здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин похвалил усилия властей Смоленской области в области здравоохранения, в частности, за сокращение дефицита медперсонала в ФАПах. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил усилия властей Смоленской области в области здравоохранения, в частности, за сокращение дефицита медперсонала в ФАПах. В среду глава государства встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Говоря о здравоохранении в регионе, губернатор доложил, что власти Смоленской области в два раза сократили дефицит персонала в ФАПах. "Да, я знаю. У вас получается, это правда", - отреагировал на это Путин.
