Путин отметил спад в аграрном секторе Смоленской области

Путин отметил спад в аграрном секторе Смоленской области

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил небольшой спад в сельском хозяйстве Смоленской области. Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором региона Василием Анохиным. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в области. "Сельское хозяйство у вас немножко припало в прошлом году", - обратился Путин к Анохину. Когда речь зашла о развитии промышленного сектора, президент упомянул, что в Смоленской области есть и территория опережающего развития, и особая экономическая зона. Путин поинтересовался у главы региона, как они функционируют.

