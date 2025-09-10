Путин отметил спад в аграрном секторе Смоленской области

https://ria.ru/20250910/putin-2040969672.html
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил небольшой спад в сельском хозяйстве Смоленской области. Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором региона Василием Анохиным. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в области. "Сельское хозяйство у вас немножко припало в прошлом году", - обратился Путин к Анохину. Когда речь зашла о развитии промышленного сектора, президент упомянул, что в Смоленской области есть и территория опережающего развития, и особая экономическая зона. Путин поинтересовался у главы региона, как они функционируют.
