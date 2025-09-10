Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых смен в школах - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/putin-2040961728.html
Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых смен в школах
Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых смен в школах - РИА Новости, 10.09.2025
Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых смен в школах
Президент России Владимир Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых и третьих смен в школах региона. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:37:00+03:00
2025-09-10T14:37:00+03:00
россия
смоленская область
владимир путин
василий анохин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040957112_203:517:2866:2015_1920x0_80_0_0_818a5d2e0d73e7f021d3ee45f2c6b72c.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых и третьих смен в школах региона. Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором области Василием Анохиным. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе ситуацию в сфере образования. "Хорошо, что у вас в школах меньше, чем в среднем по стране, вторых, третьих смен", - отметил Путин.
https://ria.ru/20250910/pomosch-2040956726.html
россия
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040957112_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8ad16edce5d572bf12a2c99945267b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, смоленская область, владимир путин, василий анохин, общество
Россия, Смоленская область, Владимир Путин, Василий Анохин, Общество
Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых смен в школах

Путин похвалил Анохина за небольшой процент вторых и третьих смен в школах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Василий Анохин во время встречи
Владимир Путин и Василий Анохин во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Василий Анохин во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых и третьих смен в школах региона.
Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором области Василием Анохиным. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе ситуацию в сфере образования.
"Хорошо, что у вас в школах меньше, чем в среднем по стране, вторых, третьих смен", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Путин назвал помощь бойцам СВО данью государства
Вчера, 14:21
 
РоссияСмоленская областьВладимир ПутинВасилий АнохинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала