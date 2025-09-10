https://ria.ru/20250910/putin-2040961728.html

Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых смен в школах

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых и третьих смен в школах региона. Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором области Василием Анохиным. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе ситуацию в сфере образования. "Хорошо, что у вас в школах меньше, чем в среднем по стране, вторых, третьих смен", - отметил Путин.

