Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых смен в школах
россия
смоленская область
владимир путин
василий анохин
общество
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил Смоленскую область за небольшой процент вторых и третьих смен в школах региона. Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором области Василием Анохиным. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе ситуацию в сфере образования. "Хорошо, что у вас в школах меньше, чем в среднем по стране, вторых, третьих смен", - отметил Путин.
