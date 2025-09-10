https://ria.ru/20250910/putin-2040958704.html

Премьер Малайзии заявил, что Путин рассматривает вариант посещения страны

Премьер Малайзии заявил, что Путин рассматривает вариант посещения страны - РИА Новости, 10.09.2025

Премьер Малайзии заявил, что Путин рассматривает вариант посещения страны

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что президент России Владимир Путин "серьезно рассматривает" возможность визита в Малайзию. РИА Новости, 10.09.2025

ДЖАКАРТА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что президент России Владимир Путин "серьезно рассматривает" возможность визита в Малайзию. "Президент Путин встретился со мной в Пекине и сказал, что он серьезно думает приехать", - заявил Анвар Ибрагим на мероприятии по случаю 50-летия AmBank, его слова приводит газета Free Malaysia Today. Политик отметил, что сроки визита пока не обсуждались. По словам премьера, в ближайшее время в Малайзию также намерены приехать президент США Дональд Трамп и премьер-министр Китая Ли Цян. В начале сентября Путин и Анвар Ибрагим присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Ранее малайзийский премьер встречался с российским лидером в Москве в мае, тогда он назвал Россию "большим другом Малайзии". Путин посещал Малайзию трижды: дважды в 2003 году и один раз в 2005 году, когда в Куала-Лумпуре проходил первый саммит Россия - АСЕАН.

