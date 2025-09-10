Рейтинг@Mail.ru
Премьер Малайзии заявил, что Путин рассматривает вариант посещения страны - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/putin-2040958704.html
Премьер Малайзии заявил, что Путин рассматривает вариант посещения страны
Премьер Малайзии заявил, что Путин рассматривает вариант посещения страны - РИА Новости, 10.09.2025
Премьер Малайзии заявил, что Путин рассматривает вариант посещения страны
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что президент России Владимир Путин "серьезно рассматривает" возможность визита в Малайзию. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:29:00+03:00
2025-09-10T14:29:00+03:00
в мире
малайзия
россия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970506641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e875e26916c92f70b6db81becdf6ae8.jpg
ДЖАКАРТА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что президент России Владимир Путин "серьезно рассматривает" возможность визита в Малайзию. "Президент Путин встретился со мной в Пекине и сказал, что он серьезно думает приехать", - заявил Анвар Ибрагим на мероприятии по случаю 50-летия AmBank, его слова приводит газета Free Malaysia Today. Политик отметил, что сроки визита пока не обсуждались. По словам премьера, в ближайшее время в Малайзию также намерены приехать президент США Дональд Трамп и премьер-министр Китая Ли Цян. В начале сентября Путин и Анвар Ибрагим присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Ранее малайзийский премьер встречался с российским лидером в Москве в мае, тогда он назвал Россию "большим другом Малайзии". Путин посещал Малайзию трижды: дважды в 2003 году и один раз в 2005 году, когда в Куала-Лумпуре проходил первый саммит Россия - АСЕАН.
https://ria.ru/20250904/parlamenty-2039537322.html
https://ria.ru/20250904/aviasoobschenie-2039550543.html
малайзия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970506641_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18c22af5672bd91172302c6df1dce1a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Малайзия, Россия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Премьер Малайзии заявил, что Путин рассматривает вариант посещения страны

Премьер Малайзии Ибрагим заявил, что Путин рассматривает возможность визита

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Анвар Ибрагим
Владимир Путин и Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Анвар Ибрагим. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что президент России Владимир Путин "серьезно рассматривает" возможность визита в Малайзию.
"Президент Путин встретился со мной в Пекине и сказал, что он серьезно думает приехать", - заявил Анвар Ибрагим на мероприятии по случаю 50-летия AmBank, его слова приводит газета Free Malaysia Today.
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Парламенты России и Малайзии обсуждают модельное законодательство
4 сентября, 04:01
Политик отметил, что сроки визита пока не обсуждались.
По словам премьера, в ближайшее время в Малайзию также намерены приехать президент США Дональд Трамп и премьер-министр Китая Ли Цян.
В начале сентября Путин и Анвар Ибрагим присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Ранее малайзийский премьер встречался с российским лидером в Москве в мае, тогда он назвал Россию "большим другом Малайзии".
Путин посещал Малайзию трижды: дважды в 2003 году и один раз в 2005 году, когда в Куала-Лумпуре проходил первый саммит Россия - АСЕАН.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В МЭР рассказали о планах запуска авиасообщения с Малайзией
4 сентября, 06:05
 
В миреМалайзияРоссияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала