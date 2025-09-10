https://ria.ru/20250910/putin-2040956978.html

Путин встретился с губернатором Смоленской области

Путин встретился с губернатором Смоленской области

Путин встретился с губернатором Смоленской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Они обсудили меры поддержки участников СВО и их семей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Они обсудили меры поддержки участников СВО и их семей, а также социально-экономическую ситуацию в регионе. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Внимание (к участникам спецоперации и их семьям со стороны властей. — Прим. ред.) должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление. <...> Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе", — сказал глава государства.Обсуждая ситуацию в регионе, Путин похвалил область за небольшой процент вторых и третьих смен в школах и меньшее, чем в среднем по стране, число аварийного жилья."Вы так и следите за этим дальше, чтобы количество (аварийного жилья в регионе. — Прим. ред.) не увеличилось", — отметил президент.Губернатор также доложил, что в Смоленской области удалось в два раза сократить дефицит персонала в фельдшерско-акушерских пунктах. Путин похвалил усилия властей в этом направлении.При этом президент отметил небольшой спад в сельском хозяйстве региона, а когда речь зашла о развитии промышленного сектора, он упомянул, что в Смоленской области есть территория опережающего развития и особая экономическая зона. Глава государства поинтересовался у Анохина, как они функционируют.Президент также вспомнил "бриллиантовое" имя Смоленска, отметив, что город называли столицей огранки. Губернатор подтвердил это и добавил, что теперь холдинг "Алроса" полностью развернул в регионе всю ювелирную группу.Кроме того, Анохин рассказал про развитие транспортных коммуникаций."Для поддержания гостей, турпотока и в целом для бизнеса нам важно возрождение аэропорта. По вашему поручению нам был передан аэропорт в региональную собственность. Мы заключили сейчас договор на проектирование. Рассчитываю, что в ближайшие два года мы построим его и в 2028-м введем (в эксплуатацию. — Прим. ред.)", — сказал он.Кроме того, Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.Предыдущая рабочая встреча президента и губернатора состоялась в марте 2023 года. Тогда Путин побеседовал с Анохиным, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, по видеосвязи.

