Путин держит под контролем развитие "Сириуса", заявил Песков

2025-09-10T14:00:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит под своим контролем развитие "Сириуса", воспринимает это как личный проект, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сириус", собственно, находится в процессе празднования своего десятилетия. Много сделано, задумка президента, реализацию он держит под своим контролем, действительно, воспринимает как такой личный проект", - сказал Песков журналистам.Во вторник президент РФ посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета (НТУ) "Сириус". В лаборатории синтеза председатель ученого совета НТУ "Сириус" Роман Иванов рассказал президенту России о создании лечебных препаратов против орфанных (редких врожденных) заболеваний. Руководитель НТУ "Сириус" Арсений Южалин рассказал Путину о разработках лекарственных препаратов. Также президент посетил лабораторию генетических технологий в сельском хозяйстве и лабораторию, в которой занимаются разработками лекарственных препаратов для лечения рака.Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году образовательным фондом "Талант и успех" и находится на федеральной территории (ФТ) "Сириус". В феврале 2024 года утверждена государственная программа федеральной территории "Сириус" "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус". На финансирование мероприятий госпрограммы в 2024 году выделено 175 миллионов рублей, в 2025 году запланирован миллиард рублей, всего на период 2024-2030 годы - 6,725 миллиарда рублей.

россия

