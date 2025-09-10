Рейтинг@Mail.ru
11:27 10.09.2025
Путин: финно-угорские народы столетиями вносят вклад в развитие России
владимир путин
россия
йошкар-ола
общество
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям всероссийского форума финно-угорских народов и съезда Общероссийского общественного движения "Ассоциация финно-угорских народов" отметил, что на протяжении столетий финно-угорские народы вносят значимый, многогранный вклад в укрепление российской государственности, в развитие страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в столице Республики Марий Эл городе Йошкар-Оле Всероссийского форума финно-угорских народов и съезда Ассоциации финно-угорских народов. На протяжении столетий финно-угорские народы вносят значимый, многогранный вклад в укрепление российской государственности, в развитие нашей страны. Их достижения в самых разных сферах – важная, неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного достояния", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что в центре повестки нынешних мероприятий - вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, молодёжи, созданием возможностей для профессионального роста юношей и девушек, реализации их творческого потенциала. Путин с удовлетворением отметил большую, плодотворную работу, которую на протяжении многих лет проводит Ассоциация финно-угорских народов, её значимые, содержательные инициативы, направленные на сбережение языков и самобытных обычаев финно-угорских народов, поддержку востребованных этнокультурных, образовательных, просветительских, творческих проектов. "Уверен, что ваши встречи пройдут в плодотворном ключе, а предложения участников обязательно воплотятся в жизнь. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.
россия
йошкар-ола
владимир путин, россия, йошкар-ола, общество
Владимир Путин, Россия, Йошкар-Ола, Общество
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям всероссийского форума финно-угорских народов и съезда Общероссийского общественного движения "Ассоциация финно-угорских народов" отметил, что на протяжении столетий финно-угорские народы вносят значимый, многогранный вклад в укрепление российской государственности, в развитие страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в столице Республики Марий Эл городе Йошкар-Оле Всероссийского форума финно-угорских народов и съезда Ассоциации финно-угорских народов. На протяжении столетий финно-угорские народы вносят значимый, многогранный вклад в укрепление российской государственности, в развитие нашей страны. Их достижения в самых разных сферах – важная, неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного достояния", - говорится в телеграмме.
Владимир ПутинРоссияЙошкар-ОлаОбщество
 
 
