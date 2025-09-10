Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Долину с юбилеем - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:59 10.09.2025 (обновлено: 22:44 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/putin-2040871285.html
Путин поздравил Долину с юбилеем
Путин поздравил Долину с юбилеем - РИА Новости, 10.09.2025
Путин поздравил Долину с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении певице Ларисе Долиной с юбилеем отметил, что ее самобытный талант и яркий артистический темперамент помогли ей... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:59:00+03:00
2025-09-10T22:44:00+03:00
шоубиз
лариса долина
владимир путин
аркадий укупник
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27316/35/273163553_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_245855d824853124b7f7e6da1b4edd3f.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении певице Ларисе Долиной с юбилеем отметил, что ее самобытный талант и яркий артистический темперамент помогли ей покорить сердца многочисленных почитателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Эстрадная и джазовая певица, народная артистка России Лариса Долина отмечает в среду 70-летие. "Уважаемая Лариса Александровна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Щедрый, самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли Вам стать выдающейся певицей, покорить сердца многочисленных почитателей джазового, эстрадного искусства. И конечно, отмечу значимую педагогическую, наставническую работу, которой Вы всегда уделяете большое внимание", — говорится в послании. Президент пожелал певице успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения. Лариса Долина — народная артистка России (1988). Удостоена орденов Почета (2005), Дружбы (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2025). Отмечена благодарностью президента России (2022). Среди самых известных хитов Долиной — композиции "Погода в доме", "Ресторан" на музыку Руслана Горобца, песни "Льдинка", "Половинка" Виктора Резникова, "Прости меня" Аркадия Укупника, "Три розы" Вадима Лоткина, "Случайный прохожий" Олега Ладова и многие другие.
https://ria.ru/20250906/dolina-2040191060.html
https://ria.ru/20250908/fokin-2040455111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27316/35/273163553_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5aedcea988ae974d3810fead183a941a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина, владимир путин, аркадий укупник , россия, общество
Шоубиз, Лариса Долина, Владимир Путин, Аркадий Укупник , Россия, Общество
Путин поздравил Долину с юбилеем

Путин поздравил певицу Ларису Долину с 70-летним юбилеем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПутин и Долина
Путин и Долина - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Путин и Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении певице Ларисе Долиной с юбилеем отметил, что ее самобытный талант и яркий артистический темперамент помогли ей покорить сердца многочисленных почитателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Эстрадная и джазовая певица, народная артистка России Лариса Долина отмечает в среду 70-летие.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Путин наградил Ларису Долину орденом
6 сентября, 17:07
"Уважаемая Лариса Александровна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Щедрый, самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли Вам стать выдающейся певицей, покорить сердца многочисленных почитателей джазового, эстрадного искусства. И конечно, отмечу значимую педагогическую, наставническую работу, которой Вы всегда уделяете большое внимание", — говорится в послании.
Президент пожелал певице успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Лариса Долина — народная артистка России (1988). Удостоена орденов Почета (2005), Дружбы (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2025). Отмечена благодарностью президента России (2022). Среди самых известных хитов Долиной — композиции "Погода в доме", "Ресторан" на музыку Руслана Горобца, песни "Льдинка", "Половинка" Виктора Резникова, "Прости меня" Аркадия Укупника, "Три розы" Вадима Лоткина, "Случайный прохожий" Олега Ладова и многие другие.
Кинорежиссер Владимир Фокин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием
8 сентября, 15:42
 
ШоубизЛариса ДолинаВладимир ПутинАркадий УкупникРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала