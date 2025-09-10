Путин поздравил Долину с юбилеем
Путин поздравил певицу Ларису Долину с 70-летним юбилеем
Путин и Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении певице Ларисе Долиной с юбилеем отметил, что ее самобытный талант и яркий артистический темперамент помогли ей покорить сердца многочисленных почитателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Эстрадная и джазовая певица, народная артистка России Лариса Долина отмечает в среду 70-летие.
Путин наградил Ларису Долину орденом
6 сентября, 17:07
"Уважаемая Лариса Александровна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Щедрый, самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли Вам стать выдающейся певицей, покорить сердца многочисленных почитателей джазового, эстрадного искусства. И конечно, отмечу значимую педагогическую, наставническую работу, которой Вы всегда уделяете большое внимание", — говорится в послании.
Президент пожелал певице успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Лариса Долина — народная артистка России (1988). Удостоена орденов Почета (2005), Дружбы (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2025). Отмечена благодарностью президента России (2022). Среди самых известных хитов Долиной — композиции "Погода в доме", "Ресторан" на музыку Руслана Горобца, песни "Льдинка", "Половинка" Виктора Резникова, "Прости меня" Аркадия Укупника, "Три розы" Вадима Лоткина, "Случайный прохожий" Олега Ладова и многие другие.
Путин поздравил режиссера Фокина с 80-летием
8 сентября, 15:42