Путин поприветствовал участников и организаторов форума "Добрино"

Путин поприветствовал участников и организаторов форума "Добрино"

2025-09-10T08:51:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино", отметив отрадным, что форум собирает талантливую и энергичную молодежь. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас в столице Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городе Ханты-Мансийске на Всероссийском форуме развития гражданского общества "Добрино". Отрадно, что ваш проект состоялся и сегодня во второй раз собирает на площадке Академии "Добрино" талантливую, энергичную, стремящуюся к новым знаниям молодёжь – представителей органов власти, образовательных учреждений, некоммерческих организаций", - говорится в приветствии. Он отметил, что в открытых, конструктивных дискуссиях участникам форума предстоит обменяться наработанным опытом, обсудить широкий круг проблем, связанных с развитием гражданского общества в РФ, реализацией востребованных программ, направленных на повышение качества жизни людей, поддержку социально ориентированных НКО. Основные темы повестки посвящены 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Также Путин уверен, что предложенные участниками инициативы послужат сбережению исторической памяти, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. "Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего", - заключил Путин.

