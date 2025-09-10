Путин поприветствовал участников и организаторов форума "Добрино"
Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей форума "Добрино"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино", отметив отрадным, что форум собирает талантливую и энергичную молодежь.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас в столице Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городе Ханты-Мансийске на Всероссийском форуме развития гражданского общества "Добрино". Отрадно, что ваш проект состоялся и сегодня во второй раз собирает на площадке Академии "Добрино" талантливую, энергичную, стремящуюся к новым знаниям молодёжь – представителей органов власти, образовательных учреждений, некоммерческих организаций", - говорится в приветствии.
Он отметил, что в открытых, конструктивных дискуссиях участникам форума предстоит обменяться наработанным опытом, обсудить широкий круг проблем, связанных с развитием гражданского общества в РФ, реализацией востребованных программ, направленных на повышение качества жизни людей, поддержку социально ориентированных НКО. Основные темы повестки посвящены 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Также Путин уверен, что предложенные участниками инициативы послужат сбережению исторической памяти, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
"Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего", - заключил Путин.
