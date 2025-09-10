https://ria.ru/20250910/pushkov-2040853286.html

Пушков раскрыл, как Каллас опозорилась из-за Украины

2025-09-10T09:48:00+03:00

в мире

украина

кайя каллас

алексей пушков

евросоюз

европарламент

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по конфликту на Украине перед практически пустым залом. Об этом он написал в Telegram-канале."Авторитет" Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины", — говорится в публикации. Пушков добавил, что ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. "Унизительное и жалкое зрелище", — отметил сенатор. Накануне Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о размере суммы, которую страны ЕС потратили на помощь Украине.

украина

Выступление главы дипломатии ЕС Каллас почти перед пустым залом Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о сумме, которую ЕС потратили на помощь Украине, ее слова приводит RT. 2025-09-10T09:48 true PT0M57S

