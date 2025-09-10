Рейтинг@Mail.ru
Пушков раскрыл, как Каллас опозорилась из-за Украины - РИА Новости, 10.09.2025
09:48 10.09.2025 (обновлено: 16:23 10.09.2025)
Пушков раскрыл, как Каллас опозорилась из-за Украины
в мире
украина
кайя каллас
алексей пушков
евросоюз
европарламент
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по конфликту на Украине перед практически пустым залом. Об этом он написал в Telegram-канале."Авторитет" Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины", — говорится в публикации. Пушков добавил, что ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. "Унизительное и жалкое зрелище", — отметил сенатор. Накануне Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о размере суммы, которую страны ЕС потратили на помощь Украине.
украина
Пушков раскрыл, как Каллас опозорилась из-за Украины

Пушков высмеял выступление Каллас перед практически пустым залом

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по конфликту на Украине перед практически пустым залом. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Авторитет" Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины", — говорится в публикации.
На Западе сделали откровенное заявление об истинной цели ЕС на Украине
Вчера, 09:09
Пушков добавил, что ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Унизительное и жалкое зрелище", — отметил сенатор.

Накануне Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о размере суммы, которую страны ЕС потратили на помощь Украине.
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа об украинке
Вчера, 08:48
 
В миреУкраинаКайя КалласАлексей ПушковЕвросоюзЕвропарламент
 
 
